Фінансові новини
- |
- 01.04.25
- |
- 03:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,4735 грн/$1
12:35 31.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 31 березня 2025 року.
|Показник
|28.03.2025
|28.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4775
|41.4735
|-0.01
Данные: НБУ.Курс НБУ на 31 березня- 41,4787 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко
|Україна зобов'язується скасувати «правки Лозового» та надати САП повноваження екстрадиції до кінця липня 2025р - Меморандум з МВФ
|Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширення доступу до рахунків платників, – меморандум з МВФ
|Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|НБУ оновив перелік валют для встановлення курсу гривні
|В Україні запрацював новий механізм страхування воєнних ризиків
|Інвестори втрачають віру у швидкий мир: Українські облігації подешевшали до мінімуму за останні 4 місяці
|МВФ оцінить доцільність оновлення вимог до розкриття інформації страховими й перестраховими брокерами до кінця 2025р - меморандум
|Курс долара США слабко змінюється до євро і фунта, знижується проти єни
|Ринки акцій Європи падають в очікуванні дзеркальних мит США
|Трамп помилував Артура Хейса та інших співзасновників біржі BitMEX
Бізнес
|Європейська ракета-носій Spectrum вибухнула після старту
|Ілон Маск продав соцмережу X своєму стартапу xAI
|Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти
|Microsoft представила дорожню карту Windows 11
|AMD Radeon RX 9070 XT продається вдесятеро краще, ніж RTX 5070 Ti, Ліза Су каже про таку ж перевагу над минулим поколінням
|Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5
|Google оновив Family Link: тепер діти більше вчитимуться, а не зависатимуть у TikTok