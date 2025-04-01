НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,4735 грн/$1

Згідно з угодою, X перейшла під контроль xAI за $33 мільярди у вигляді обміну акціями. Угода оцінює X у $45 мільярдів, але враховує $12 мільярдів боргу. Це значно менше, ніж Маск заплатив за платформу у 2022 році - тоді Twitter обійшовся йому в $44 мільярди.