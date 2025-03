Ubisoft створює дочірню компанію з Tencent та передає їй франшизи Assassin’s Creed, Far Cry та Rainbow Six

Ubisoft створює дочірню компанію, якій належатимуть такі ігрові франшизи як Assassin's Creed, Far Cry та Rainbow Six. Китайський гігант Tencent інвестує в цей проєкт $1,25 млрд, отримавши 25% акцій. Про це пише The Game Business.

Tencent вже є значним інвестором Ubisoft, володіючи 10% акцій основної компанії, в той час, як сім'я Гіймо має 15%. Крім того, Tencent має значну частку в холдинговій компанії сім'ї Гіймо.

Команди, які працюватимуть у новому підрозділі будуть сформовані зі співробітників Ubisoft Montréal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona та Sofia. Дочірня компанія матиме власну незалежну команду керівників, хоча й надалі звітуватиме перед радою директорів основної Ubisoft.

Тим часом Ubisoft зосередиться на серіях Tom Clancy: Ghost Recon і The Division, а також на інших успішних франшизах. Компанія також планує випустити вже розпочаті ігри, зокрема Anno 117, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, Beyond Good & Evil 2 та Splinter Cell.

Про ймовірне створення спільної компанії з Tencent йшлося ще у січні 2025 року. Це рішення є відповіддю Ubisoft на складний фінансовий період, який ознаменувався невтішними продажами ігор Skull and Bones, XDefiant та Star Wars Outlaws.

Ubisoft вважає, що ця угода не лише зміцнить її фінансове становище, але й дозволить їй стати більш гнучкою організацією, щоб "розкрити весь творчий потенціал своїх команд і краще узгодити свої ресурси з очікуваннями гравців, які постійно змінюються".

"Зі створенням спеціальної дочірньої компанії, яка очолить розвиток трьох наших найбільших франшиз, і приєднанням Tencent в якості міноритарного інвестора, ми викристалізовуємо вартість наших активів, зміцнюємо наш баланс і створюємо найкращі умови для довгострокового зростання та успіху цих франшиз, - пише співзасновник та генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо. - Завдяки своїй відданій та автономній команді керівників компанія зосередиться на перетворенні цих трьох брендів на унікальні екосистеми".

Очікується, що угода буде завершена до кінця 2025 року.