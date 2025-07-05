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Зеленський: в ході російської атаки десятки «Шахедів» були збиті перехоплювачами
23:02 04.07.2025 |
Дрони-перехоплювачі збили десятки російських безпілотників в ході атаки вночі проти 4 липня, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Він вказав на те, російська армія застосувала понад 500 російських ударних дронів та ракет.
«На жаль, були влучання. Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки «шахедів» були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання», - сказав він.
Зеленський додав, що обговорював посилення української протиповітряної оборони під час сьогоднішньої розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом:
«Дуже детально говорили про спільне виробництво - і нам це потрібно, і Америці».
Напередодні президент повідомив про підписання угоди між Україною та компанією Swift Beat про українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, в тому числі дронів-перехоплювачів.
Головною темою візиту української делегації до Данії є співпраця щодо виробництва дронів-перехоплювачів
Повітряні сили ЗСУ раніше заявили, що основним напрямком масованого удару РФ у ніч на 4 липня був Київ. Російські військові застосували 11 ракет і понад пів тисячі дронів, зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев'яти ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків - у 33 локаціях, кажуть у Повітряних силах.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 24 поранених у столиці й одного загиблого. Раніше влада повідомляла про 26 поранених. Голова Дніпропетровської обласної Сергій Лисак заявив про шістьох поранених у Кривому Розі внаслідок російської атаки.
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