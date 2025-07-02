Гендиректор Intel хоче відмовитися від виробничого процесу, що коштував компанії мільярди

Головний виконавчий директор Intel Ліп-Бу Тан хоче змінити підхід компанії до контрактного виробничого бізнесу, щоб завоювати великих клієнтів. У межах цих змін планують припинити продаж зовнішнім клієнтам певних технологій виробництва мікросхем, які Intel розробила самостійно. Про це повідомляє Reuters.

Після того, як Тан очолив компанію у березні, він почав активно займатися скороченням витрат й цього разу його погляд привернув процес виробництва, відомий як 18A. Попередній гендиректор Intel, Пет Гелсінгер, робив велику ставку на цю розробку та вкладав мільярди доларів у її розвиток, однак останнім часом вона стала менше цікавити нових клієнтів.

Щодо інвестицій, то у США з 2016 року було інвестовано $200 мільярдів у виробничі потужності та дослідження з розробкою. Хоч це спільні цифри й для побудови нових фабрик, окремо компанія повідомила про $16,5 млрд інвестицій у R&D.

Аби припинити зовнішні продажі виробничих процесів 18A та 18A-P, компанії доведеться списати витрати, що на думку галузевих аналітиків може принести витрати у сотні, а то й мільярди доларів. Водночас Intel заявляє, що сама є головним замовником 18A та має наміри збільшити виробництво своїх чипів Panther Lake у другій половині 2025 року.

Головною проблемою з процесом 18A є те, що його впровадження постійно відкладали, через що TSMC встигла завоювати ринок завдяки власній технології N2. Тан хоче виправити це повністю зосередившись на наступному процесі 14A, який може допомогти Intel наздогнати TSMC. Таким чином Тан хоче залучити клієнтів на кшталт Apple та NVIDIA, які наразі звертаються до тайванського виробника.

За словами знайомих зі справою осіб, Тан запропонує припинити пропонувати 18A новим клієнтам під час наступних зборів ради директорів. Однією з найбільших проблем цієї пропозиції може стати те, що Intel не встигне впровадити виробничий процес 14A достатньо швидко, аби задовольнити потреби клієнтів.

Яким би не було рішення ради директорів, Intel ще точно вироблятиме чипи за процесом 18A для тих клієнтів, де плани вже в дії. Також компанія використає 18A для Amazon та Microsoft, оскільки через дедлайни налагодити виробництво за процесом 14A буде неможливо.