Microsoft відкладає випуск Windows 12 та підтверджує вихід Windows 11 версії 25H2 наприкінці 2025 року

Microsoft офіційно відклала будь-які плани випуску Windows 12, натомість продовжить підтримку Windows 11 оновленням 25H2, яке вийде у другій половині 2025 року. Компанія випустила Insider Preview збірку Windows 11 версії 25H2, запрошуючи учасників програми Windows Insider протестувати її, повідомляє Tom's Hardware.

"Сьогодні Windows 11 версії 25H2 стала доступна спільноті Windows Insider напередодні запланованого релізу в другій половині 2025 року" - написав Джейсон Лезнек, старший менеджер програми Windows Insider, у блозі компанії.

Технічно 25H2 використовує ту ж платформу та механізм оновлення, що й поточна 24H2, що дозволить користувачам встановити апдейт "як звичайне кумулятивне оновлення" замість повного перевстановлення ОС, яке було потрібне при переході з 23H2 на 24H2.

Учасники програми Insider, які вже тестують першу збірку 25H2, ще не помітили нових функцій; журнал змін ідентичний збірці 24H2 у бета-каналі. Лезнек пояснив, що майбутні функції для 25H2 вже включені до гілки 24H2 у вимкненому стані й будуть активовані, коли будуть готові до випуску. "Нові функції, які ми розробляємо для Windows 11 версії 25H2, є частиною гілки 24H2. Коли код завершений, ми включаємо його в щомісячні кумулятивні оновлення для Windows 11 версії 24H2 в стані Disabled," - сказав він.

З виходом 25H2 Microsoft скине лічильник підтримки до 35 місяців для корпоративних версій та 24 місяців для домашніх і професійних версій. Організаціям і користувачам, які прагнуть залишатися на підтримуваних версіях, радять запланувати міграцію на 25H2 одразу після релізу.

Точна дата випуску поки не оголошена, проте аналітики очікують реліз відбудеться у вересні-жовтні 2025 року одночасно з закінченням підтримки Windows 10 в жовтні. "Прив'язка виходу 25H2 до завершення життєвого циклу Windows 10 сприятиме переходу користувачів на Windows 11," - зазначила аналітик Марія Чен з TechInsights Research.

Чутки про вихід Windows 12 точилися місяцями, але тепер Microsoft робить ставку на розширення Windows 11 новими функціями та оновленнями. "Ми надалі зосереджені на додаванні цінності для користувачів Windows 11 через регулярні функціональні оновлення, замість негайного запуску нової основної версії ОС" - повідомив представник Microsoft.

Учасники програми Windows Insider можуть завантажити попередню збірку 25H2 в бета- та реліз-прев'ю каналах вже сьогодні. Широка доступність оновлення для всіх користувачів Windows 11 очікується в другій половині 2025 року.