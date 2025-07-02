Фінансові новини
- |
- 02.07.25
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей
11:49 02.07.2025 |
Здається, медицина офіційно входить у нову еру. Microsoft заявила, що їхня нова система штучного інтелекту MAI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO) здатна діагностувати захворювання в чотири рази точніше за реальних лікарів - і при цьому ще й дешевше.
Система протестувала свої сили на 304 складних клінічних випадках із журналу New England Journal of Medicine. ШІ проходив діагностичний процес крок за кроком - так само, як це робить справжній лікар. Для цього Microsoft розробила спеціальний тест під назвою Sequential Diagnosis Benchmark.
MAI-DxO працює за принципом колективного мозку - вона одночасно опитує одразу кілька найпотужніших ШІ-систем світу: OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude, Meta Llama і навіть Grok xAI (того самого Ілона Маска). По суті, це віртуальний консиліум штучних розумів.
Результат приголомшливий: точність діагнозу - 80% (у лікарів - 20%). Витрати знижено на 20% - ШІ вибирає менш дорогі, але ефективні аналізи та обстеження.
І це ще не все «Це справжній крок до медичної надінтелектуальної системи», - заявив Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman), керівник AI-напряму Microsoft, колишній топ у Google.
До речі, Microsoft для цього проєкту активно хантила топових дослідників із Google. Полювання за мозками в AI-сфері стає дедалі жорсткішим.
Наразі невідомо, чи Microsoft комерціалізує цю технологію. Є варіанти: від інтеграції в Bing для самодіагностики до створення інструментів для лікарів. Але вже зараз компанія готується до тестування в реальних клініках.
А де підводні камені? Фахівці попереджають:
* У дослідженні лікарям заборонили використовувати допоміжні інструменти - у реальному житті так не працює.
* ШІ не враховує фактори, які бачить лікар - наприклад, психологічний стан пацієнта чи наявність обладнання у конкретній клініці.
Але всі погоджуються: якщо система покаже ті самі результати в реальних клінічних випробуваннях - це буде вибух у медичному світі. І не факт, що хорошого настрою для лікарів.
Коротко:
* ШІ Microsoft ставить діагнози в 4 рази точніше за лікарів
* Лікування дешевше на 20%
* Працює як консиліум із GPT, Gemini, Claude, Llama і Grok
* Поки що не заміна лікарям, але лікарі вже трохи нервують
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Київ вперше за вісім років відвідала делегація послів ОБСЄ
ТОП-НОВИНИ
|Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria
|Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ
|Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»
|Макрон поговорив телефоном із путіним уперше з 2022 року: закликав до перемир'я
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Google оштрафували на $314 млн за передачу даних з неактивних пристроїв
|Миші без мами: вчені виростили здорових мишенят із двох сперматозоїдів
|Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей
|Microsoft відкладає випуск Windows 12 та підтверджує вихід Windows 11 версії 25H2 наприкінці 2025 року
|Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
Бізнес
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
|Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
|ШІ-агенти провалюють 70% офісних завдань — дослідження CMU та Salesforce
|OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю
|Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters
|Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї