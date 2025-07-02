Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей

Здається, медицина офіційно входить у нову еру. Microsoft заявила, що їхня нова система штучного інтелекту MAI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO) здатна діагностувати захворювання в чотири рази точніше за реальних лікарів - і при цьому ще й дешевше.

Система протестувала свої сили на 304 складних клінічних випадках із журналу New England Journal of Medicine. ШІ проходив діагностичний процес крок за кроком - так само, як це робить справжній лікар. Для цього Microsoft розробила спеціальний тест під назвою Sequential Diagnosis Benchmark.

MAI-DxO працює за принципом колективного мозку - вона одночасно опитує одразу кілька найпотужніших ШІ-систем світу: OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude, Meta Llama і навіть Grok xAI (того самого Ілона Маска). По суті, це віртуальний консиліум штучних розумів.

Результат приголомшливий: точність діагнозу - 80% (у лікарів - 20%). Витрати знижено на 20% - ШІ вибирає менш дорогі, але ефективні аналізи та обстеження.

І це ще не все «Це справжній крок до медичної надінтелектуальної системи», - заявив Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman), керівник AI-напряму Microsoft, колишній топ у Google.

До речі, Microsoft для цього проєкту активно хантила топових дослідників із Google. Полювання за мозками в AI-сфері стає дедалі жорсткішим.

Наразі невідомо, чи Microsoft комерціалізує цю технологію. Є варіанти: від інтеграції в Bing для самодіагностики до створення інструментів для лікарів. Але вже зараз компанія готується до тестування в реальних клініках.

А де підводні камені? Фахівці попереджають:

* У дослідженні лікарям заборонили використовувати допоміжні інструменти - у реальному житті так не працює.

* ШІ не враховує фактори, які бачить лікар - наприклад, психологічний стан пацієнта чи наявність обладнання у конкретній клініці.

Але всі погоджуються: якщо система покаже ті самі результати в реальних клінічних випробуваннях - це буде вибух у медичному світі. І не факт, що хорошого настрою для лікарів.

Коротко:

* ШІ Microsoft ставить діагнози в 4 рази точніше за лікарів

* Лікування дешевше на 20%

* Працює як консиліум із GPT, Gemini, Claude, Llama і Grok

* Поки що не заміна лікарям, але лікарі вже трохи нервують