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АНАЛІТИКА

Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials

18:02 02.07.2025 |

Новини IT

Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials

 

Компанія Redwood Materials (заснована JB Straubel'ом, колишнім CTO Tesla) оголосила про запуск підрозділу Redwood Energy, який перетворює списані, але ще функціональні акумулятори електромобілів (EV) на модульні стаціонарні системи зберігання електроенергії - мікро-мережі.

Redwood приймає понад 20 ГВт-год акумуляторів на рік (еквівалент 250 000 електромобілів), що становить 90 % усіх перероблюваних літій-іонних батарей у Північній Америці. Діагностика показує: до 50 % таких осередків зберігають достатню енергоємність для повторного використання не в автомобілі, а в стаціонарних умовах.

Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials

 

Перші мікромережі вже працюють на кампусі в Неваді: потужністю 12 МВт і ємністю 63 МВт-год, вони забезпечують енергією дата-центр на 2000 GPU, у партнерстві з Crusoe. Компанія заявляє, що це найбільша у світі система з "вторинного життя" акумуляторів.

Переваги концепції:

* Вартість таких систем відчутно нижча, ніж у нових рішень

* Швидке введення в експлуатацію без тривалих процедур підключення до мережі та дозволів на викиди

* Потенціал зростання: щорічно понад 100 000 списаних EV очікують виходу з експлуатації, а в найближчий рік Redwood планує наростити пул придатних батарей ще на 5 ГВт-год.

Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials

 

Крім того, вузлова архітектура легко масштабується, працює автоматично і може бути підключена до основної енергомережі або функціонувати автономно, на сонячній енергії або в тандемі з газовими генераторами.

Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials

 

Redwood вже давно відіграє ключову роль у круговій економіці батарей: компанія відновлює до 95 % металів (літій, нікель, кобальт, мідь) . Крім переробки EV-акумуляторів, вона виробляє анодну фольгу і катодні матеріали на заводах у Неваді та Південній Кароліні .

Запуск Redwood Energy знаменує собою природне зростання від переробки до створення готових енергетичних рішень, що відповідають на сплеск попиту - наприклад, дата-центрів і ШІ-інфраструктури.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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