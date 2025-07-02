Фінансові новини
- |
- 02.07.25
- |
- 22:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials
18:02 02.07.2025 |
Компанія Redwood Materials (заснована JB Straubel'ом, колишнім CTO Tesla) оголосила про запуск підрозділу Redwood Energy, який перетворює списані, але ще функціональні акумулятори електромобілів (EV) на модульні стаціонарні системи зберігання електроенергії - мікро-мережі.
Redwood приймає понад 20 ГВт-год акумуляторів на рік (еквівалент 250 000 електромобілів), що становить 90 % усіх перероблюваних літій-іонних батарей у Північній Америці. Діагностика показує: до 50 % таких осередків зберігають достатню енергоємність для повторного використання не в автомобілі, а в стаціонарних умовах.
Перші мікромережі вже працюють на кампусі в Неваді: потужністю 12 МВт і ємністю 63 МВт-год, вони забезпечують енергією дата-центр на 2000 GPU, у партнерстві з Crusoe. Компанія заявляє, що це найбільша у світі система з "вторинного життя" акумуляторів.
Переваги концепції:
* Вартість таких систем відчутно нижча, ніж у нових рішень
* Швидке введення в експлуатацію без тривалих процедур підключення до мережі та дозволів на викиди
* Потенціал зростання: щорічно понад 100 000 списаних EV очікують виходу з експлуатації, а в найближчий рік Redwood планує наростити пул придатних батарей ще на 5 ГВт-год.
Крім того, вузлова архітектура легко масштабується, працює автоматично і може бути підключена до основної енергомережі або функціонувати автономно, на сонячній енергії або в тандемі з газовими генераторами.
Redwood вже давно відіграє ключову роль у круговій економіці батарей: компанія відновлює до 95 % металів (літій, нікель, кобальт, мідь) . Крім переробки EV-акумуляторів, вона виробляє анодну фольгу і катодні матеріали на заводах у Неваді та Південній Кароліні .
Запуск Redwood Energy знаменує собою природне зростання від переробки до створення готових енергетичних рішень, що відповідають на сплеск попиту - наприклад, дата-центрів і ШІ-інфраструктури.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років
|Київ вперше за вісім років відвідала делегація послів ОБСЄ
|Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria
|Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials
|Гендиректор Intel хоче відмовитися від виробничого процесу, що коштував компанії мільярди
|Друковані плати з рідким металом самовідновлюються та працюють попри пошкодження
|Google оштрафували на $314 млн за передачу даних з неактивних пристроїв
|Миші без мами: вчені виростили здорових мишенят із двох сперматозоїдів
|Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей
|Microsoft відкладає випуск Windows 12 та підтверджує вихід Windows 11 версії 25H2 наприкінці 2025 року
Бізнес
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
|Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
|Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
|ШІ-агенти провалюють 70% офісних завдань — дослідження CMU та Salesforce
|OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google