НАБУ провело обшуки в ексглави Міноборони Резнікова - джерела

У четвер, 3 липня, в ексміністра оборони Олексія Резнікова Національне антикорупційне бюро провело обшуки, повідомили джерела ZN.UA у правоохоронних органах. Імовірно, обшуки відбулися в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, хоча у квітні в НАБУ заявляли, що ексміністр оборони на той момент не був підозрюваним у провадженні. Але розслідування триває.

Судячи з результату, Резнікова заздалегідь про обшук не попереджали. Детективи вилучили "неврахований" телефон і низку значущих документів. У НАБУ і САП цю інформацію не коментують.

Нагадаємо, що 2 квітня НАБУ офіційно заявили про викриття розкрадання понад 733 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів для ЗСУ, а також про замах на розтрату ще 788 мільйонів гривень. Незадовго до цього, джерела ZN.UA повідомили, що НАБУ оголосило підозри учасникам схеми щодо "яєць по 17 грн" і харчування в Міноборони. У справі фігурують постачальник їжі Тетяна Глиняна, низка керівників підприємств, ексначальник департаменту Міноборони з речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький.

Наступного дня керівник першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що Резніков не є підозрюваним у цій справі. Водночас за даними наших джерел, на той момент НАБУ вивчало роль Резнікова і колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.

НАБУ порушило кримінальну справу відразу після публікації ZN.UA розслідування про закупівлю Міністерством оборони яєць по 17 гривень за штуку, автором якого став Юрій Ніколов. До цього документували фігурантів інші правоохоронці. НАБУ витребувало справу після відкриття свого провадження. Бюро ґрунтовно задокументувало директора департаменту закупівель, який підписував контракти, і постачальників.

У січні 2023 року ZN.UA оприлюднило розслідування щодо закупівель Міноборони продовольства для армії. У матеріалі йдеться, що міністерство підписало угоду на 13 мільярдів із фірмою зі статутним капіталом у тисячу гривень. Тобто МО під час війни уклало угоду з фірмою-"прокладкою".

За даними ZN.UA, коли розгорівся скандал навколо контрактів про харчування, усі підрозділи Міноборони, які мають відстежувати корупційні дії в міністерстві, включно з антикоруправлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією, контролював Замлинський.

В'ячеслава Шаповалова та Богдана Хмельницького було звільнено зі своїх посад у січні 2023 року, зокрема й через публікацію розслідування ZN.UA про укладену Міноборони угоду на послуги організації харчування військових на 13 мільярдів гривень. Експосадовцям уже висунули підозри в розтраті майна та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 КК України). Щоправда, ці підозри стосувалися не "яєць по 17 грн", а закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. Цю справу передали до суду.