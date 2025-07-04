В Україні відновили обов'язкове подання статистичної звітності для бізнесу

Із 5 липня набирає чинності закон, який передбачає відновлення обов'язкового подання статистичної звітності респондентами, які підпадають під державне статистичне спостереження.

Відповідний закон підписано президентом Володимиром Зеленським 3 липня та опубліковано наступного дня, повідомляє Державна служба статистики України.

У Держстаті відзначили, що це рішення відновлює системний збір статистичних даних, без яких неможливо оцінити реальний стан підприємств, відслідковувати ринок праці та розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві.

Для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період - до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди, зазначається у повідомленні.

У Держстаті пообіцяли найближчим часом оприлюднити оновлені інструкції, роз'яснення щодо звітності та дані про технічну підтримку для респондентів.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, відповідно до яких підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов'язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.