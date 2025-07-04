Фінансові новини
- |
- 04.07.25
- |
- 16:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні відновили обов'язкове подання статистичної звітності для бізнесу
Із 5 липня набирає чинності закон, який передбачає відновлення обов'язкового подання статистичної звітності респондентами, які підпадають під державне статистичне спостереження.
Відповідний закон підписано президентом Володимиром Зеленським 3 липня та опубліковано наступного дня, повідомляє Державна служба статистики України.
У Держстаті відзначили, що це рішення відновлює системний збір статистичних даних, без яких неможливо оцінити реальний стан підприємств, відслідковувати ринок праці та розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві.
Для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період - до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди, зазначається у повідомленні.
У Держстаті пообіцяли найближчим часом оприлюднити оновлені інструкції, роз'яснення щодо звітності та дані про технічну підтримку для респондентів.
Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, відповідно до яких підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов'язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні відновили обов'язкове подання статистичної звітності для бізнесу
ТОП-НОВИНИ
|Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії – Сметанін
|Сили оборони уразили підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» у Московській області
|Трамп заперечив інформацію про призупинення постачання зброї Україні
|«Я не задоволений». Трамп заявив про відсутність прогресу з Путіним щодо України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Путін сказав Трампу, що не відступить від «цілей» в Україні
|Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів з американською компанією - Зеленський
|Швеція виділяє кошти на нові стволи для установок Archer для України
|У Держдепі кажуть, що США зупинили не всі поставки зброї Україні
|«Схеми» дізнались, хто вніс заставу у 120 млн гривень за віцепрем'єра Чернишова
|WSJ: США зупинили поставку Україні зброї, яка вже перебувала в Польщі
Бізнес
|Google оштрафували на $314 млн за передачу даних з неактивних пристроїв
|Миші без мами: вчені виростили здорових мишенят із двох сперматозоїдів
|Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей
|Microsoft відкладає випуск Windows 12 та підтверджує вихід Windows 11 версії 25H2 наприкінці 2025 року
|Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях