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АНАЛІТИКА

Макрон та Стармер проведуть нову зустріч «коаліції охочих»

 

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом проведуть чергову зустріч "коаліції охочих" для збереження боєздатності України. Про це оголосив Єлисейський палац у п'ятницю, повідомляє BMFTV.

Як зазначається, зустріч відбудеться під спільним головуванням Макрона та Стармера на авіабазі Нортвуд під Лондоном 10 липня.

Європейські лідери проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами, включаючи Мерца і Мелоні, які в цей же час зустрінуться в Римі на конференції з питань відновлення України, а також з іншими лідерами в інших столицях, повідомило французьке президентство.

"Безумовно, будуть роздуми про те, як серйозно підтримати боєздатність України", - йдеться у повідомленні.

Метою також є забезпечення "відродження української армії" і розгортання "коли прийде час, сил заспокоєння в рамках припинення вогню".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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