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Штучний інтелект їсть мегавати: дата-центри Google споживають рекордну кількість електроенергії

09:40 03.07.2025 |

Новини IT

Штучний інтелект їсть мегавати: дата-центри Google споживають рекордну кількість електроенергії
 Геотермальна електростанція. Джерело: Google

ШІ - це круто. Але є нюанс: всі ці чати, генератори зображень і пошуковики жеруть електрику так, ніби завтра не настане. І Google це щойно підтвердив.

У своєму новому Звіті зі сталого розвитку компанія чесно визнала - у 2024 році її дата-центри спожили 30.8 мільйона мегават-годин електроенергії. Для розуміння масштабу: це вдвічі більше, ніж у 2020 році (14.4 млн МВт·год) і в 7 разів більше, ніж у 2014 році (4 млн МВт·год). Причина? Правильно - бум штучного інтелекту і хмарних сервісів.

Загальне споживання електроенергії Google зросло на 27% лише за рік, а ще у 2023-му було +17%. Тобто зростання - як у стартапа на стероїдах.

При цьому компанія намагається не перетворитися на екологічного монстра. За їхніми словами, завдяки оптимізації дата-центрів і переходу на чисту енергію викиди CO₂ зменшились на 12% за рік. Показник ефективності споживання енергії (PUE) наблизився до теоретичної межі - 1.09 (нагадаємо, ідеально - це 1.0, але це практично недосяжно).

Google хизується, що вже з 2018 року повністю покриває своє споживання електрики відновлюваними джерелами. За 2024 рік це допомогло уникнути 8.2 мільйона тонн CO₂.

Ще компанія підписала 60 нових контрактів на 8 гігават зеленої енергії. Серед них - геотермальна станція у Неваді, сонячні ферми в Південній Кароліні та Оклахомі, а також - увага - майбутні мініядерні реактори. Ну так, Google вже думає про атом.

Відео: Чому Google робить ставку на вдосконалену геотермальну електроенергію

План на майбутнє - ще цікавіший. Компанія тестує так звані «вуглецево-інтелектуальні обчислення». Суть у тому, щоб переносити завдання в регіони або час доби, коли електрика чистіша.

ШІ - це красиво. Але тепер кожен запит у чаті чи генерація картинки - це ще одна маленька крапля у світовий баланс електроспоживання. І хоча Google клянеться, що робить усе можливе для зеленої енергетики, цифри показують просту істину: ера ШІ виявилась набагато більш енерговитратною, ніж ми собі уявляли.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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