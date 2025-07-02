Google оштрафували на $314 млн за передачу даних з неактивних пристроїв

Присяжні у Каліфорнії вирішили у вівторок, 1 липня, що Google неправомірно користувалася даними користувачів, внаслідок чого компанія повинна сплатити штраф на суму $314,6 мільйона власникам смартфонів на Android у штаті. Про це повідомляє Reuters.

Позивачі скаржилися на те, що Google несе відповідальність за надсилання та отримання даних з пристроїв без дозволу, допоки вони були неактивні. В позові це описали як "обов'язковий та неминучий тягар, що несуть користувачі пристроїв Android на користь Google".

Водночас представник Google заявив, що компанія апелюватиме рішення присяжних, і що вердикт "неправильно розуміє сервіси, які є критично важливими для безпеки, продуктивності та надійності пристроїв Android".

Своєю чергою адвокат позивачів каже, що вердикт "переконливо підтверджує обґрунтованість цієї справи та відображає серйозність неправомірних дій Google".

Колективний позов від позивачів з'явився у 2019 році від імені близько 14 мільйонів каліфорнійців. У ньому йшлось про те, що Google збирав інформацію з неактивних смартфонів на Android споживаючи стільникові дані без відома самих користувачів.

У відповідь Google заявила, що жодному користувачеві Android не було завдано шкоди від передачі даних й що користувачі дали на це згоду в умовах обслуговування та політиці конфіденційності компанії.

Такий же судовий позов з'явився і від іншої групи, яка складається з користувачів Android в інших 49 штатах США. Розгляд цієї справи заплановано на квітень 2026 року.