МВФ попереджає про можливі несприятливі економічні наслідки мирного врегулювання без надійних гарантій безпеки

Швидше завершення розв'язаною Росією війни проти України може призвести до потенційного позитивного сценарію за умови адекватних гарантій безпеки, міжнародної підтримки, а також посилення реформ для зростання, зазначає Міжнародний валютний фонд (МВФ) у опублікованих на його сайті матеріалах до сьомого перегляду Програми розширеного фінансування EFF для України.

"В той же час мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та/або фінансових ресурсів для реконструкції може призвести до несприятливих економічних та соціальних наслідків, з затяжною невизначеністю, яка стримує повернення біженців, темпи реконструкції та відновлення прямих іноземних інвестицій" - вважають у Фонді.

Його експерти також додають, що втома від реформ та виклики політичному консенсусу є вразливими місцями незалежно від того, як розвиватиметься війни.

Згідно із матеріалами, хоча ризики залишаються надзвичайно високими, за базового сценарію програми війна завершиться в останні місяці цього року. Триваюча війна, зокрема нещодавні широкомасштабні атаки на газову інфраструктуру та закриття критично важливої шахти з видобування коксівного вугілля під Покровськом, створюють перешкоди, що гальмують зростання у 2025 році.

Зауважується, що основний перегляд базового сценарію після шостого перегляду у грудні минулого року стосується нової інформації щодо графіка виплат за механізмом ERA - значно кращого, ніж очікувалося, графіку виплат $50 млрд за рахунок заморожених російських активів.

"У 2025 році зараз очікується зростання на рівні нижньої межі діапазону 2-3%, головним чином через зниження експорту сталі та зростання імпорту вугілля через пов'язане з війною закриття "Покровськвугілля" та збільшення імпорту газу через масштабні атаки на газову інфраструктуру", - вказують у МВФ, це на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) менше, аніж за результатами шостого перегляду.

Фонд також підвищив прогноз інфляції на цей рік з 7,5% до 9% на фоні нещодавнього прискорення та ймовірної стійкості внаслідок погіршення очікувань домогосподарств.

Дефіцит поточного рахунку без урахування грантів, за прогнозами, збільшиться порівняно з шостим оглядом на 1,3 в.п. - до 15,9% ВВП, а у абсолютному виразі - на $3,4 млрд, до $34,3 млрд, що відображатиме більший імпорт газу, а також більший імпорт послуг через подальшу лібералізацію послуг. Призупинення виробництва на "Покровськвугіллі" ще більше сприяє погіршенню торговельного балансу, тоді як перспективи експорту сільськогосподарської продукції залишаються позитивними, додають у Фонді.

В той же час із урахуванням більших надходжень від ERA оцінка міжнародних резервів на кінець цього року покращена відразу на $13,5 млрд - до $56,8 млрд, але збільшена також й оцінка державного боргу на 5,7 в.п. - до 110% ВВП.

В опублікованій оновленій програмі зазнали змін і прогнози на 2026-2027 роки. На наступний рік очікування зростання ВВП погіршені на 0,8 в.п. - до 4,5%, щоб врахувати тривалий вплив скорочення видобутку вугілля на чистий експорт та затримку повернення мігрантів відповідно до останніх опитувань. Тоді як на 2027 рік прогноз покращений на 0,3 в.п. - до 4,8% так само через переглянуті оцінки міграції.

Інфляція у наступному році, як тепер очікують в МВФ, складе не 6,6%, а 7%, що відображає інерцію прискорення 2025 року.

Щодо негативного сценарію, який передбачає завершення війни у другому кварталі 2026 року та шок у бік зниження у другому кварталі 2025 року, то в ньому оцінка спаду ВВП цього року покращена на 0,5 в.п. - до 2%, тоді як в наступному погіршена на 0,5 в.п. - до 0,5% через менші очікування повернення біженців. Ця обставина є й причиною зменшення прогнозу зростання економіка за негативним сценарієм у 2027 році з 4% до 3,8%.

У негативному сценарії на цей рік інфляція очікується на рівні 13%, дефіцит поточного рахунку - 16,9% ВВП, валютні резерви - $45,3 млрд зі скороченням наступного року до $28,5 млрд.

Дефіцит держбюджету-2025 за цим сценарієм складає 23,6% ВВП проти 18,8% ВВП за базовим сценарієм, а держборг на кінець року - 117,7% ВВП.