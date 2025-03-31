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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування у лютому виплатив ₴2,4 мільйона відшкодувань вкладникам

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом лютого 2025 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 2,4 млн грн гарантованого відшкодування.

Про це повідомляє ФГВФО, передає Укрінформ.

Зазначається, що загальна сума виплат гарантованого відшкодування від початку заснування Фонду становить 104,9 млрд грн.

У Фонді зауважили, що виплата гарантованого відшкодування здійснюється виключно з власних ресурсів. Станом на 1 березня 2025 року кошти Фонду становили 46,2 млрд грн.
 

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