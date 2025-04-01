ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.03.25

Котирування суверенних євробондів України із погашенням у 2034 році впали майже на 2 центи - до рівня нижче 53 центів за долар. Минулого місяця їх ціна перевищувала 61 цент за долар номінальної вартості на тлі оптимізму, що Трампу вдасться швидко досягти угоди про припинення вогню.