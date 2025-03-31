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АНАЛІТИКА

МВФ відтермінував чотири структурні маяки для України та додав нові - Гетманцев

 
Міжнародний валютний фонд у Меморандумі про економічну і фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (EFF) відтермінував чотири діючі структурні маяки для України, а також додав чотири нових.

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У ході останнього перегляду програми EFF Меморандум про економічну і фінансову політику зазнав помітних змін. Строки 4-х діючих маяків були перенесені, що свідчить про затримки із реалізацією програми EFF і ходу реформ", - зазначає Гетманцев.

Зокрема, призначення нового керівника Бюро економічної безпеки перенесено з кінця лютого на кінець липня 2025 року, а подання законопроєкту про ризик критичних третіх осіб фінансового сектору - з травня на вересень 2025 року.

Також перенесено внесення змін до Кримінального процесуального кодексу для посилення боротьби з корупцією, зокрема у контексті скасування так званих "правок Лозового", - з грудня 2024 до липня 2025 року. Гетманцев наголосив, що цей маяк переноситься вже втретє.

Крім того, публікацію зовнішнього аудиту ефективності Національного антикорупційного бюро України перенесено з лютого до липня 2025 року.

Водночас додано чотири нові структурні маяки: розробка операційного плану для реалізації IT-стратегії для ДПС та ДМС у межах виконання Національної стратегії доходів - до кінця вересня 2025 року; прийняття секторальних стратегій відповідно до нової стратегії управління державними інвестиціями - до кінця грудня 2025 року.

Серед нових маяків також проведення незалежної перевірки професійної придатності і ділової репутації НКЦПФР - до кінця червня 2025 року та перегляд процедури відбору та призначення до наглядових рад держпідприємств - до кінця серпня 2025 року.

"На наступний 8-й перегляд, який найбільш ймовірно відбудеться вже у липні, будуть виноситись структурні маяки по реформам із виконанням на середину поточного року", - прогнозує Гетманцев.

Він зауважив, що суттєвих проблем із досягненням більшості структурних маяків не має виникнути. Проте можливі складнощі з боку НКЦПФР та потенційні затримки з призначенням нового голови Митної служби до кінця червня. Інші зобов'язання, зокрема подання Бюджетної декларації та законопроєкту щодо податкової звітності для операторів цифрових платформ, Гетманцев вважає цілком реалістичними для виконання.
За матеріалами: Укрінформ
 

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