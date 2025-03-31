МВФ відтермінував чотири структурні маяки для України та додав нові - Гетманцев

Міжнародний валютний фонд у Меморандумі про економічну і фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (EFF) відтермінував чотири діючі структурні маяки для України, а також додав чотири нових.

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У ході останнього перегляду програми EFF Меморандум про економічну і фінансову політику зазнав помітних змін. Строки 4-х діючих маяків були перенесені, що свідчить про затримки із реалізацією програми EFF і ходу реформ", - зазначає Гетманцев.

Зокрема, призначення нового керівника Бюро економічної безпеки перенесено з кінця лютого на кінець липня 2025 року, а подання законопроєкту про ризик критичних третіх осіб фінансового сектору - з травня на вересень 2025 року.

Також перенесено внесення змін до Кримінального процесуального кодексу для посилення боротьби з корупцією, зокрема у контексті скасування так званих "правок Лозового", - з грудня 2024 до липня 2025 року. Гетманцев наголосив, що цей маяк переноситься вже втретє.

Крім того, публікацію зовнішнього аудиту ефективності Національного антикорупційного бюро України перенесено з лютого до липня 2025 року.

Водночас додано чотири нові структурні маяки: розробка операційного плану для реалізації IT-стратегії для ДПС та ДМС у межах виконання Національної стратегії доходів - до кінця вересня 2025 року; прийняття секторальних стратегій відповідно до нової стратегії управління державними інвестиціями - до кінця грудня 2025 року.

Серед нових маяків також проведення незалежної перевірки професійної придатності і ділової репутації НКЦПФР - до кінця червня 2025 року та перегляд процедури відбору та призначення до наглядових рад держпідприємств - до кінця серпня 2025 року.

"На наступний 8-й перегляд, який найбільш ймовірно відбудеться вже у липні, будуть виноситись структурні маяки по реформам із виконанням на середину поточного року", - прогнозує Гетманцев.

Він зауважив, що суттєвих проблем із досягненням більшості структурних маяків не має виникнути. Проте можливі складнощі з боку НКЦПФР та потенційні затримки з призначенням нового голови Митної служби до кінця червня. Інші зобов'язання, зокрема подання Бюджетної декларації та законопроєкту щодо податкової звітності для операторів цифрових платформ, Гетманцев вважає цілком реалістичними для виконання.