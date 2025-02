Акції в Азії: Гонконг падає з 3-річного максимуму через мита Трампа. Технології падають слідом за Nvidia

Більшість азіатських акцій знизилися в четвер, а акції Гонконгу впали з трирічного піку після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести нові глобальні торгові мита, в той час як позитивні прибутки Nvidia не змогли підтримати акції технологічних компаній.

Регіональні акції технологічних компаній відступили, слідуючи за зниженням акцій Nvidia на вторинному ринку. Незважаючи на те, що компанія отримала високі прибутки і представила оптимістичні прогнози, її акції впали на 2% на вторинному ринку на тлі зростаючої зовнішньої невизначеності щодо її середньо- та довгострокових перспектив.

Азійські ринки відреагували на закриття Волл-стріт, яке відбулося майже без змін, що не принесло полегшення після низки нещодавніх падінь. Настрої були змішаними після того, як Трамп заявив, що 25% мита проти Європи можуть бути введені найближчим часом. Але він також просигналізував про можливе продовження крайнього терміну введення 25% мит проти Канади і Мексики від 2 березня до початку квітня.

Ф'ючерси на американські фондові індекси трохи впали на азіатських торгах. Інвестори очікують на низку ключових економічних показників США, в тому числі дані по ВВП і індексу цін PCE, які будуть опубліковані в найближчі дні.

У четвер азійські біржі, що спеціалізуються на технологіях, рухались у флетово-низкому діапазоні: південнокорейський KOSPI втратив 0,8%, в той час як японський Nikkei 225 не змінився.

Корпорація NVIDIA впала на 2% на вторинному ринку, навіть незважаючи на те, що її прибутки за четвертий квартал, прогнози та коментарі керівництва не містили чітких негативних сигналів.

Аналітики кажуть, що компанія, хоча і є здоровою, але стикається з бурею зовнішніх негативних факторів. Компанія Summit Insights знизила рейтинг акцій до «тримати», заявивши, що акції більше не представляють сприятливого сценарію співвідношення ризиків та винагороди.

Summit також заявив, що зміна тенденцій в індустрії штучного інтелекту - до висновків на основі навчання та до більш ефективних моделей - ймовірно, погіршить середньо- та довгострокові перспективи Nvidia. Другий пункт, зокрема, був підтриманий кількома аналітиками протягом останнього місяця, особливо після випуску китайського штучного інтелекту DeepSeek AI.

Акції азіатських постачальників Nvidia, включаючи TSMC, SK Hynix Inc і Advantest Corp. впали від 0,4% до 4% у четвер.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,6% після досягнення трирічного максимуму на початку сесії. Це сталося на тлі деякої фіксації прибутку на місцевих ринках після зоряного ралі, викликаного штучним інтелектом протягом останнього місяця.

Настрої щодо Китаю також притупилися через постійні погрози торгових обмежень і мит з боку США після того, як минулого тижня Трамп підписав масштабний указ, що передбачає додаткові заходи проти Пекіна.

Акції материкового Китаю також відступили: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили 0,3% і 0,5% відповідно.

Серед більш широких азійських ринків австралійський ASX 200 виріс на 0,4%, оскільки позитивні прибутки Qantas Airways Ltd та Coles Group Ltd допомогли ринкам забути про слабкі дані щодо капітальних витрат у четвертому кварталі.

Японський TOPIX виріс на 0,5%, навіть незважаючи на те, що акції гіганта роздрібної торгівлі Seven & i Holdings Co., Ltd. впали більш ніж на 10% після провалу приватизаційної угоди, яку очолила сім'я Іто, що заснувала компанію.

Сінгапурський індекс Straits Times не змінився, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися у флеті, оскільки місцеві акції пережили тривале падіння.