Китай дозволив страховикам інвестиції в золото, ціна дорогоцінного металу оновила рекорд

Влада Китаю запустила пілотну програму, яка вперше дозволить страховим компаніям інвестувати в золото.

Це, як очікується, вивільнить мільярди доларів потенційних інвестицій у дорогоцінний метал і може надати нового імпульсу зростанню його вартості.

Відповідно до програми, що почала діяти минулої п'ятниці, десять китайських страхових компаній, включно з двома найбільшими - PICC Property & Casualty Co. і China Life Insurance Co., зможуть інвестувати в золото до 1% своїх активів. Потенційні інвестиції в дорогоцінний метал у зв'язку з цим можуть досягти 200 млрд юанів ($27,4 млрд), йдеться в огляді Minsheng Securities Co.

Запуск програми зазначає, що влада КНР усвідомлює брак інвестиційних можливостей у Китаї та необхідність запропонувати фінкомпаніям альтернативні інструменти в умовах спаду на ринку нерухомості, зазначають експерти.

Ціна золота зросла приблизно на 40% з кінця 2023 року. Економічні та геополітичні ризики, що виникли після повернення Дональда Трампа на посаду президента США, забезпечили додаткову підтримку дорогоцінному металу.

У понеділок вартість золота оновила рекордний максимум, піднявшись до $2895 за унцію. Минулого тижня дорогоцінний метал подорожчав на 2,2%.

Золото стало першим сировинним товаром, у який китайським страховикам прямо дозволено інвестувати. Пекін забороняє вкладення представників цього сектору в активи, що "не мають стабільного грошового доходу", а також обмежує обсяги їхніх інвестицій в акції та облігації.