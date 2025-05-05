Україна в 2025 році отримає 1200 високоточних французьких авіабомб AASM Hammer

Французька компанія Safran від початку війни росії проти України значно збільшила виробництво модульних боєприпасів AASM, які стали важливим елементом української авіації.

Ця високоточна зброя дозволяє українським винищувачам МіГ та Су ефективно вражати цілі, навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби. Минулого року компанія виготовила для України 830 одиниць AASM, а в цьому році планується виготовити вже 1200 таких боєприпасів, повідомляє LeParisien.

Після того, як в 2023 році американські бомби JDAM з GPS-наведенням не могли досягати цілей через глушіння сигналу російськими РЕБ, французький уряд звернувся до компанії Safran із проханням модифікувати українські винищувачі МіГ та Су для використання бомб AASM.

AASM складається з навігаційного та силового модулів, які перетворюють звичайну авіаційну бомбу на "розумну" зброю. Ці модулі можуть бути встановлені на бомби вагою від 250 до 1000 кг і мають дальність польоту до 70 км. Завдяки інерційному вимірювальному блоку, боєприпас може точно орієнтуватися в просторі, що критично важливо для України, де російські засоби РЕБ блокують GPS-сигнал.

Ці авіабомби використовуються в Україні з початку 2024 року і дозволяють здійснювати одночасні удари по стаціонарних і рухомих цілях, що значно підвищує ефективність українських військових операцій.

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