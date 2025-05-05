Долар слабшає, оскільки сплеск тайванського долара перекинувся на інші валюти

У понеділок долар знову втрачає позиції, оскільки стрімке зростання його тайванського колеги перекинулося на інші валюти, підживлюючи припущення, що деякі азійські країни готові провести ревальвацію, щоб отримати торговельні поступки від США.

Тайванський долар виріс більш ніж на 3% до 29,618 за долар США, додавши до рекордного стрибка на 4,5% в п'ятницю і досягнувши дворічного максимуму.

Хоча центральний банк Тайваню заперечує, що Білий дім наполягав на зростанні деяких азіатських валют в рамках торговельної угоди, ринки все одно відчули зрушення.

Китайський юань досяг свого найвищого рівня майже за шість місяців - 7,1980 за долар, оскільки інвестори зробили ставку на те, що Пекін може дозволити своїй валюті зміцнитися в рамках китайсько-американських торговельних переговорів, хоча переговори все ще здавалися далекими.

Хоча Міністерство торгівлі Китаю заявило, що Пекін оцінює пропозицію Вашингтона провести переговори щодо 145% мит Трампа, обидві сторони, як і раніше, здаються далекими один від одного.

У телевізійному інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю, президент Дональд Трамп підтвердив, що вважає, що Китай хоче укласти угоду, але не запропонував жодних деталей чи термінів.

Трамп заявив, що не намагатиметься змістити голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, але також повторив заклики до зниження процентних ставок і назвав його «жорстким».

Засідання ФРС відбудеться в середу, і, як очікується, вона залишить ставки незмінними після сильного березневого звіту по заробітній платі.

«Звіт по ринку праці не залишає сумнівів у тому, що FOMC збереже ставки на цьому тижні, а планка для зниження ставок на червень стала ще вищою», - сказав Майкл Феролі, керівник відділу економіки США в JPMorgan.

«У період високої невизначеності, з двосторонніми ризиками для подвійного мандата, Комітет ФРС вважатиме за краще зберігати терпіння до тих пір, поки не з'явиться більше ясності в перспективах».

Зараз ринки оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС в червні лише в 37%, в порівнянні з 64% місяць тому. Goldman Sachs і Barclays перенесли свої прогнози щодо зниження ставки на липень з червня.

Проте слід зазначити, що долар отримав лише обмежену підтримку від даних по зайнятості і намагається утримати досягнуті результати, оскільки товарообіг в Азії знизився через свята в Японії і Китаї.

Євро виріс на 0,3% до $1,1333 і віддалився від мінімуму минулого тижня на рівні $1,1266, в той час як індекс долара знизився на 0,2% до 99,717.

Долар знизився на 0,4% до 144,21 ієни і відійшов від п'ятничного максимуму на позначці 145,91.

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като відмовився від коментарів, які, здавалося, натякали на те, що Японія може погрожувати продати частину своїх казначейських авуарів в рамках торговельних переговорів з Білим домом, які мають продовжитися цього тижня.

Різкі зміни в політиці США в поєднанні з тиском на незалежність ФРС похитнули довіру інвесторів до долара, яка все ще чітко простежувалася в позиціонуванні.

Багато інвесторів все ще ставлять на подальше ослаблення долара, а спекулятивні короткі позиції продовжують зростати протягом останнього тижня, хоча це також залишає ринок вразливим до тиску на нього з боку будь-яких «бугаєвих» новин.

Наступною перешкодою для долара стане індекс ділової активності в секторі послуг від ISM, який вийде пізніше в понеділок, з ризиком того, що слабкі показники відродять занепокоєння щодо економічного спаду.

Для фунта стерлінгів головним випробуванням цього тижня стане засідання Банку Англії в четвер, на якому, як очікується, він знизить ставку ще на 25 базисних пунктів до 4,25%, і, можливо, дасть сигнал до швидшого пом'якшення в майбутньому.

«Реакція британського фунта стерлінгів буде залежати від вказівок і від того, чи достатньо відкриті двері для подальшого зниження ставок на червневому засіданні, а також від того, чи є бажання, виражене в заяві, знизити банківську ставку до 3,50% до грудня», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

Центральні банки Норвегії та Швеції також проводять засідання на цьому тижні і, як очікується, збережуть ставки на колишньому рівні.

В Австралії австралійський долар зміцнився після суботніх виборів, на яких лейборист Ентоні Альбанезе здобув історичну перемогу на другий термін на посаді прем'єр-міністра.

Австралієць піднявся до $0,6466, досягнувши п'ятимісячного максимуму після того, як звіт про зайнятість у США підвищив апетит до ризику в усьому світі.