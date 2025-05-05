Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото зміцнюються на тлі падіння долара. Трейдери очікують на рішення ФРС та торгових переговорів між США і Китаєм

07:51 05.05.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на азіатських торгах в понеділок, оскільки слабший долар надав підтримку, хоча здобуток був обмежений оптимізмом щодо потенційних торгових переговорів між США і Китаєм і обережністю інвесторів напередодні рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки, яке має бути прийняте цього тижня.

Станом на 06:18 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до $3 255,95 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в червні - на 0,7% до $3 266,67 за унцію.

Це помірне зростання слідує за 2% падінням минулого тижня через зростання апетиту до ризику на світових ринках на тлі ознак ослаблення торгової напруженості між двома найбільшими економіками світу.

У п'ятницю Китай заявив, що оцінює можливість торговельних переговорів зі США, заявивши, що будь-який діалог повинен ґрунтуватися на щирості і скасуванні односторонніх мит.

Минулого тижня китайські ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа також звернулася до Китаю з пропозицією розпочати торговельні переговори.

Сподівання на діалог щодо торговельної напруженості послабили деякі ринкові побоювання, зменшивши безпосередню привабливість активів-прихистків, таких як золото.

Інвестори також були обережними напередодні засідання ФРС, яке розпочнеться цього тижня.

Очікується, що ФРС залишить процентні ставки без змін, оскільки політики зайняли обережну позицію для оцінки впливу мит Трампа на інфляцію.

Рішення було прийнято на тлі триваючої напруженості у відносинах між президентом Трампом і Федеральним резервом, оскільки президент продовжує тиснути на центральний банк з вимогою знизити процентні ставки.

Більш високі ставки, як правило, тиснуть на золото, оскільки вони збільшують альтернативну вартість утримання недохідних активів.

Індекс долара США знизився на 0,2% на азіатських торгах в понеділок, що зробило золото дешевшим для іноземних покупців.

Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до $32,340 за унцію, в той час як ф'ючерси на платину були в основному приглушені до $966,25 за унцію.

Ціни на мідь мало змінилися в понеділок, оскільки основні ринки, включаючи Великобританію і Китай, були закриті на свята.

Тим часом, трейдери очікують на дані по торгівлі Китаю, щоб отримати подальше уявлення про тенденції світового попиту і їх потенційний вплив на сировинні ринки.

Ф'ючерси на мідь з терміном дії в липні були стабільними на рівні $4,6910 за фунт.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7091
  0,1146
 0,28
EUR
 1
 47,3127
  0,2319
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1846  0,01 0,01 41,8654  0,00 0,00
EUR 46,8673  0,09 0,19 47,6938  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5900  0,13 0,31 41,6050  0,14 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес