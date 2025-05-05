Ціни на золото зміцнюються на тлі падіння долара. Трейдери очікують на рішення ФРС та торгових переговорів між США і Китаєм

Ціни на золото зросли на азіатських торгах в понеділок, оскільки слабший долар надав підтримку, хоча здобуток був обмежений оптимізмом щодо потенційних торгових переговорів між США і Китаєм і обережністю інвесторів напередодні рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки, яке має бути прийняте цього тижня.

Станом на 06:18 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до $3 255,95 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в червні - на 0,7% до $3 266,67 за унцію.

Це помірне зростання слідує за 2% падінням минулого тижня через зростання апетиту до ризику на світових ринках на тлі ознак ослаблення торгової напруженості між двома найбільшими економіками світу.

У п'ятницю Китай заявив, що оцінює можливість торговельних переговорів зі США, заявивши, що будь-який діалог повинен ґрунтуватися на щирості і скасуванні односторонніх мит.

Минулого тижня китайські ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа також звернулася до Китаю з пропозицією розпочати торговельні переговори.

Сподівання на діалог щодо торговельної напруженості послабили деякі ринкові побоювання, зменшивши безпосередню привабливість активів-прихистків, таких як золото.

Інвестори також були обережними напередодні засідання ФРС, яке розпочнеться цього тижня.

Очікується, що ФРС залишить процентні ставки без змін, оскільки політики зайняли обережну позицію для оцінки впливу мит Трампа на інфляцію.

Рішення було прийнято на тлі триваючої напруженості у відносинах між президентом Трампом і Федеральним резервом, оскільки президент продовжує тиснути на центральний банк з вимогою знизити процентні ставки.

Більш високі ставки, як правило, тиснуть на золото, оскільки вони збільшують альтернативну вартість утримання недохідних активів.

Індекс долара США знизився на 0,2% на азіатських торгах в понеділок, що зробило золото дешевшим для іноземних покупців.

Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до $32,340 за унцію, в той час як ф'ючерси на платину були в основному приглушені до $966,25 за унцію.

Ціни на мідь мало змінилися в понеділок, оскільки основні ринки, включаючи Великобританію і Китай, були закриті на свята.

Тим часом, трейдери очікують на дані по торгівлі Китаю, щоб отримати подальше уявлення про тенденції світового попиту і їх потенційний вплив на сировинні ринки.

Ф'ючерси на мідь з терміном дії в липні були стабільними на рівні $4,6910 за фунт.