Акції в Азії знизилися. Австралія падає через слабкі прибутки Westpac

Фондові ринки Азії були пригнічені в понеділок, оскільки австралійські акції впали після того, як слабкі прибутки Westpac погіршили фінансові показники, в той час як інші ринки побачили лише незначне зростання, оскільки інвестори очікувють ясності щодо торговельних переговорів між США і Китаєм.

Основні регіональні ринки, включаючи Японію, Китай, Гонконг і Південну Корею, були закриті на державні свята, що призвело до низьких обсягів торгів в регіоні.

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах у понеділок, оскільки інвестори з обережністю очікують на вирішальне засідання Федеральної резервної системи, яке розпочнеться цього тижня.

Цього тижня ринки також очікують на низку китайських даних, особливо на щомісячні дані по торгівлі Китаю, щоб оцінити наслідки американських мит.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,7% в понеділок, що було викликано падінням акцій банків. Фінансовий субіндекс S&P/ASX 200 Financials впав на 1,6%.

Другий за величиною іпотечний кредитор країни, Westpac Banking Corp, у понеділок повідомив про зниження чистого прибутку на 1% через скорочення кредитної маржі, що компенсувало зростання кредитного портфеля.

Кредитор також відзначив глобальні торговельні ризики, спричинені американськими тарифами, заявивши, що вони зробили майбутні економічні прогнози менш чіткими.

Акції Westpac впали більш ніж на 3% на початку торгів.

Серед інших новин, Лейбористська партія Австралії в суботу отримала другий термін поспіль на тлі зростання цін на житло і невизначеності щодо торговельної політики президента США Дональда Трампа.

У п'ятницю Китай заявив, що оцінює можливість торговельних переговорів зі США, зазначивши, що будь-який діалог має ґрунтуватися на щирості та скасуванні односторонніх тарифів.

Адміністрація Трампа також звернулася до Китаю з пропозицією розпочати торговельні переговори, про що минулого тижня повідомляли ЗМІ.

Ці події зменшили занепокоєння щодо тотальної глобальної торговельної війни, але інвестори все ще очікують чіткіших сигналів та офіційних оголошень про потенційні переговори щодо тарифів.

Сінгапурський Straits Times Index знизився на 0,1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 також знизилися на 0,1% на тлі геополітичної напруженості у відносинах з Пакистаном.

Філіппінський індекс PSEi Composite впав на 0,3%, а малайзійський індекс KLCI виріс на 0,2%.

Індонезійський фондовий індекс Jakarta Stock Exchange Composite Index виріс на 0,4%.

У вівторок буде опублікований квітневий звіт індексу ділової активності в сфері послуг Caixin, а в п'ятницю вийдуть дані по торговому балансу країни і індексу споживчих цін (ІСЦ).

«Ми підозрюємо, що шок для китайського експорту, пов'язаного з США, буде значним, що спричинить двозначне падіння як експорту, так і імпорту в річному обчисленні», - зазначають аналітики ING в нещодавньому звіті.