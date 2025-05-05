Акції на Волл-стріт зрослми на тлі сильних економічних даних і можливих торговельних переговорів між США і Китаєм

У п'ятницю акції Волл-стріт зросли, відзначивши другий тиждень поспіль, чому сприяли сильні економічні дані та потенційне послаблення торговельної напруги між США та Китаєм.

У квітні економіка США додала 177 000 робочих місць, що перевищило очікування, а рівень безробіття залишився стабільним на рівні 4,2%. Ці дані допомогли заспокоїти занепокоєння щодо уповільнення економічного зростання після звіту Міністерства торгівлі, який показав скорочення валового внутрішнього продукту США вперше за три роки, що було спричинене потоком імпорту, викликаним митними обмеженнями.

"Фондовий ринок підбадьорений сьогоднішнім ранковим звітом по заробітній платі, але я маю зазначити, що в цьому місяці зростання робочих місць сповільнилося, і я не бачив занадто багато коментарів з цього приводу", - сказав Таллі Леже, головний ринковий стратег The Wealth Consulting Group.

"Я був трохи здивований, тому що очікував різкішого сповільнення, враховуючи, що опитування щодо заробітної плати в несільськогосподарському секторі відбулося через тиждень після оголошення мит. Тому я думаю, що ринок сприймає це в позитивному світлі".

У п'ятницю Пекін заявив, що оцінює пропозицію Вашингтона провести переговори щодо 145% мит президента Дональда Трампа, які він запровадив на китайський імпорт.

Мита «око за око» між двома найбільшими економіками світу тримають інвесторів у напрузі, оскільки обидві сторони не хочуть, щоб їх вважали такими, що відступають у торговельній війні, яка розхитує світові ринки.

Тим не менш, скасування Трампом деяких мит допомогло американським фондовим індексам відновитися після нещодавніх втрат. Індекс S&P 500 вирівняв падіння, спричинене оголошенням Трампа про мита у «День визволення» 2 квітня, і з моменту закриття торгів 2 квітня індекс зріс на 0,3%. Технологічний Nasdaq торгувався на рівнях, які востаннє спостерігалися до 2 квітня.

S&P 500 також досягнув дев'ятої сесії зростання поспіль, що відповідає переможній серії з 2004 року, в той час як Dow, вперше з грудня 2023 року, досяг дев'ятиденної переможної серії. За тиждень S&P 500 зріс на 2,9%, Dow піднявся на 3%, а Nasdaq додав 3,43%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 564,47 пункту, або на 1,39%, до 41 317,43, S&P 500 - на 82,54 пункту, або на 1,47%, до 5 686,68, а Nasdaq Composite - на 266,99 пункту, або на 1,51%, до 17 977,73.

«Я вважаю, що сьогоднішній день свідчить про те, що економіка набагато сильніша, ніж люди думали, і набагато стійкіша перед обличчям всіх цих мит і побоювань щодо тарифів», - сказав Томас Хейз, голова Great Hill Capital в Нью-Йорку.

Акції Apple впали майже на 4% після того, як виробник iPhone скоротив програму викупу акцій на $10 млрд, а генеральний директор Тім Кук повідомив аналітикам, що у цьому кварталі мита можуть додати близько $900 млн витрат.

Інші акції так званої «Великої сімки», такі як Meta Platform, зросли на 4,3%, а Nvidia - на 2,6%. Акції Amazon впали на 0,1%.

Chevron подорожчав на 1,6%, а ExxonMobil - на 0,4% після того, як обидва енергетичні гіганти відзвітували про квартальні результати.

Акції Blockchain впали на 20% після зниження прогнозу прибутку на 2025 рік і відсутності оцінки квартального прибутку.

Виробник відеоігор Take-Two Interactive впав майже на 7% після того, як відклав випуск «Grand Theft Auto VI» до травня 2026 року.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 3,81 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 144 нових максимуми та 47 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів і 3 нових мінімуми, а Nasdaq Composite зафіксував 51 новий максимум і 38 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,99 мільярдів акцій, порівняно з 19,3 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.