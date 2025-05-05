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АНАЛІТИКА

Зеленський озвучив два варіанти розміщення іноземних військових в Україні

 

Наразі партнери обговорюють два сценарії розміщення військового контингенту в Україні. Різниця полягає у кількість військових, які будуть відправлені в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Президент наголосив, що найголовніша гарантія безпеки - це сильна українська армія. Але також обговорюють дві стратегії розміщення західних військових в Україні.

Одна з них - більша кількість військ, але без "американського бекстопу", тобто гарантій безпеки від США.

За словами Зеленського, інший підхід полягає у залученні меншої кількості, але з підключенням гарантії на кшталт п'ятої статті НАТО.

"Далі є два напрямки. Це контингент в серйозній кількості, або це контингент, який в меншій кількості, показує присутність. Тобто меншої кількості, але з підключенням, якщо є п'ята стаття. Або на кшталт п'ятої статті (суть якої полягає у тому, що напад на одну країну є нападом на усі країни НАТО, - ред.). Це є різні формати", - пояснив він.

Зеленський також додав, що президент США Дональд Трамп запевнив його у тому, що угода про надра є також гарантією безпеки України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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