Акції в Азії падають на нервозності після рішення ФРС. Nikkei зменшує втрати на тлі заяв Банку Японії

Азіатські акції різко впали в четвер, причому акції технологічних компаній лідирували в падінні після того, як Федеральна резервна система США спрогнозувала повільніший темп зниження процентних ставок у 2025 році, що створило більш жорсткі умови для ринків, орієнтованих на ризики.

Але японські ринки скоротили частину своїх початкових втрат, оскільки єна ослабла після того, як Банк Японії зберіг процентні ставки на незмінному рівні на своєму засіданні.

Регіональні акції відслідкували нічне падіння на Волл-стріт після того, як ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але вказала на значно повільніший темп зниження ставок в наступному році.

Акції технологічних компаній зазнали найбільших втрат, оскільки інвестори зафіксували прибуток від нещодавнього зростання в цьому секторі. Індекс NASDAQ Composite впав на 3,6% в найгірший день за останні п'ять місяців.

Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах.

Японські Nikkei 225 і TOPIX впали на 0,5% кожен після того, як втратили більше 1% на початку сесії.

Місцеві ринки скоротили свої втрати після того, як Банк Японії зберіг процентні ставки на незмінному рівні, сигналізуючи про більшу обережність щодо економічних перспектив Японії та динаміки інфляції. Центральний банк заявив, що очікує, що інфляція прискориться в 2025 році і залишиться близькою до своєї річної мети в 2%.

Цей крок Банку Японії розчарував деяких інвесторів, які очікували на грудневе підвищення ставок, хоча перспектива збереження ставок стабільними в найближчій перспективі обіцяє хороші перспективи для японських акцій. Єна ослабла після рішення Банку Японії, що також йде на користь експортоорієнтованим секторам.

Раніше у 2024 році Банк Японії двічі підвищував ставки, що ознаменувало історичний відхід від майже десятирічної ультрам'якої монетарної політики. Голова Кадзуо Уеда також дав зрозуміти, що центральний банк підвищуватиме ставки й надалі, хоча терміни цього кроку залишаються неясними.

Технологічні біржі продемонстрували найгірші результати в Азії, слідуючи за своїми американськими колегами, які різко впали за одну ніч.

Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 1,7%, при цьому настрої щодо країни залишаються нестабільними на тлі посилення політичних потрясінь після того, як президенту Юн Сок Йолу було оголошено імпічмент через невдалу спробу запровадити військове правління.

Гіганти з виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix Inc та Samsung Electronics Co Ltd стали найбільшими втратами на KOSPI, втративши 3,8% та 2,7% відповідно. Обидві компанії відстежили 16%-ве падіння американської компанії Micron Technology Inc після того, як квартальний прогноз доходів виробника мікросхем не виправдав очікувань. Цей промах підняв питання про те, наскільки стійким залишається попит на штучний інтелект, особливо на тлі зростаючих глобальних економічних потрясінь.

Втрати в акціях технологічних компаній і виробників мікросхем призвели до падіння гонконгського індексу Hang Seng на 1%.

Китайські ринки також відступили: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили 0,4% і 0,7% відповідно. Але більші втрати китайських акцій були пом'якшені оптимізмом щодо планів Пекіна збільшити бюджетні витрати у 2025 році.

Австралійський ASX 200 впав на 1,8%, а сінгапурський Straits Times Index втратив 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно позитивно, причому індекс був налаштований на деяке полегшення після трьох днів стрімких втрат.