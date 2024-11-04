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Акції в Азії зростають завдяки стимулюванню Китаю, вибори в США в центрі уваги
07:45 04.11.2024 |
Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, оскільки інвестори очікують на додаткові сигнали щодо фіскальних стимулів від зустрічі вищих посадових осіб Китаю на цьому тижні, хоча неприйняття ризику перед виборами в США обмежило зростання.
Регіональні обсяги торгів також були низькими через вихідний день в Японії. Ф'ючерси на Nikkei 225 впали на 0,2%.
Азійські ринки отримали деякі позитивні сигнали від м'якшого, ніж очікувалось, показника зайнятості в несільськогосподарському секторі США в п'ятницю, який підтвердив бети на те, що охолодження ринку праці призведе до подальшого зниження процентних ставок з боку Федерального резерву.
Американські акції стабілізувалися на азіатських торгах, оскільки увага також прикута до прийдешнього засідання ФРС, яке відбудеться цього тижня.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,5% і 0,3% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng додав 0,7%.
Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників у понеділок розпочинає чотириденне засідання, на якому, як очікується, буде розглянуто питання про збільшення бюджетних витрат.
За останніми повідомленнями, цей орган може схвалити додаткові $1,4 трлн нових боргових зобов'язань протягом наступних років для стимулювання зростання, особливо в умовах, коли китайська економіка бореться з тривалою дефляцією і тривалим падінням ринку нерухомості.
Засідання ВЗНП, ймовірно, надасть більше підказок щодо реалізації та масштабу фіскальної підтримки, яку Пекін окреслив протягом останнього місяця. Хоча китайські акції спочатку досягли значного зростання на оптимізмі щодо нових заходів, вони втратили більшу частину цього прибутку через сумніви щодо термінів і масштабів стимулювання.
Австралійський ASX 200 додав 0,3%, залишаючись близьким до нещодавніх рекордних максимумів, зосередившись на засіданні Резервного банку Австралії у вівторок.
Очікується, що РБА залишить ставки без змін, хоча центробанк може зайняти яструбину позицію через те, що інфляція в Австралії залишається високою.
Очікується, що РБА також повідомить про можливу відстрочку будь-яких планів щодо зниження процентних ставок через стійку інфляцію та стабільність на ринку праці. ANZ очікує, що центральний банк почне знижувати ставки лише в першому кварталі 2025 року.
Азійські ринки зросли, хоча зростання було здебільшого непевним в очікуванні виборів у США та засідання ФРС.
Останні опитування показали, що Дональд Трамп і Камала Харріс були налаштовані на жорстку боротьбу у вівторок. Посилення спекуляцій щодо перемоги Трампа чинило тиск на азіатські ринки протягом останніх сесій, враховуючи, що Трамп пообіцяв запровадити високі торгові мита проти Китаю.
У понеділок південнокорейський індекс KOSPI виріс на 1,4%, випередивши своїх регіональних конкурентів завдяки зростанню акцій місцевих виробників мікросхем.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися у флеті, оскільки індійські акції зазнали труднощів після падіння з рекордних максимумів у жовтні. Цього тижня також очікується ще більше ключових індійських звітів.
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