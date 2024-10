Акції в Азії в плюсі на зростанні технкомпаній; Китай падає на фоні послаблення стимулюючих заходів

Більшість азіатських акцій зросли в середу, причому акції технологічних компаній слідували за зростанням своїх американських колег, в той час як китайські ринки різко впали, оскільки інвестори були розчаровані відсутністю подробиць щодо подальших заходів стимулювання.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Уолл-стріт, оскільки ралі в акціях технологічних компаній допомогло викликати зростання протягом ночі.

Але ф'ючерси на американські фондові індекси були приглушені на азіатських торгах, оскільки основна увага була зосереджена на заявах Федерального резерву та інфляції, які мають бути зроблені найближчими днями. Бети на більш повільні темпи зниження ставок в США підірвали фондові ринки на початку тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite показали найгірші результати в середу, впавши більш ніж на 4% кожен від дворічних максимумів.

Китайські ринки різко зросли у вівторок, коли торгівля відновилася після свята «Золотого тижня», а інвестори вітали низку стимулюючих заходів, оголошених урядом наприкінці вересня.

Але до кінця вівторка фондове ралі вичерпалося, особливо після того, як головний економічний регулятор Китаю дав скупі підказки щодо того, як нові заходи стимулювання - які включають запропоноване зниження ставок, нижчі резервні вимоги та більшу підтримку ліквідності - будуть впроваджуватися.

Ринки також були розчаровані відсутністю цілеспрямованих фіскальних заходів, які Пекін здебільшого відмовився реалізовувати, незважаючи на неодноразові заклики інвесторів.

Заходи, оголошені наприкінці вересня, були спрямовані на монетарне стимулювання, яке Пекін неодноразово застосовував протягом останніх двох років, але з посереднім ефектом.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,5% в середу, продовживши майже 10% падіння з попередньої сесії, хоча подальші втрати були обмежені певною стійкістю акцій технологічних компаній.

Hang Seng є одним з найефективніших фондових ринків цього року, який піднявся до дворічного піку на початку жовтня на оптимізмі щодо Китаю.

Але зниження довіри до країни призвело до різких втрат у вівторок, а інвестори також зафіксували частину нещодавніх прибутків.

У середу азіатські ринки зросли, головним чином завдяки зростанню в технологічному секторі.

Японський Nikkei 225 додав 0,7%, а індекс TOPIX виріс на 0,1%.

Акції рітейлера Seven & i Holdings Co., Ltd. зросли на 9,5% після того, як агентство Bloomberg повідомило, що канадська Alimentation Couche Tard Inc. запропонувала значно вищу ціну за компанію - близько 7 трильйонів ієн (47 мільярдів доларів США), після того, як оператор 7-Eleven відхилив попередню пропозицію. Але вища пропозиція, яка була зроблена минулого місяця, так і не призвела до суттєвих переговорів.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття після того, як індійські акції зупинили тривале падіння у вівторок.

У центрі уваги також засідання Резервного банку Індії, яке відбудеться пізніше цього дня, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки без змін.