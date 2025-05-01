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Kyiv Post: Трамп готує перший продаж зброї Україні на $50 млн
09:52 01.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп вперше за свого другого терміну погодився продати Україні зброю на суму від 50 млн доларів.
Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах, пише "Європейська правда".
У середі 30 квітня адміністрація Трампа нібито поінформувала Конгрес про наміри схвалити експорт товарів військового призначення Україні через механізм прямого комерційного продажу (direct commercial sales) на 50 млн доларів або більше. Повідомлення подали за законом про контроль експорту озброєнь.
Йдеться про продаж товарів військового призначення, у тому числі технічних даних, та деяких послуг.
Це перший такий крок за другого терміну Трампа.
За період з 2015 до 2023 року США без гучних оголошень таким чином схвалили експорт Україні товарів та послуг на 1,6 млрд доларів.
"Усі рішення за механізмом прямих комерційних продажів "тихі" - їх не анонсують публічно... Новина полягає у тому, що продаж зброї продовжується, хоча досі усе вказувало на те, що Трамп зовсім відріже Україну від постачань", - сказав Колбі Бадвор з дослідницької групи Tochnyi кореспонденту Kyiv Post у Вашингтоні.
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