Пізнє ралі привело Dow до S&P 500 до незначного зростання

Індекси Dow і S&P 500 в середу закрилися з підвищенням після пізнього ралі, стерши зниження протягом більшої частини сесії після того, як дані показали, що економіка скоротилася в першому кварталі, вперше за останні три роки.

На сесії, наповненій економічними даними, Міністерство торгівлі заявило, що його попередній звіт про валовий внутрішній продукт показав скорочення на 0,3% в першому кварталі, що не відповідає очікуванням зростання на 0,3%, згідно з економістами, опитаними агентством Reuters.

Окремий звіт про щомісячні споживчі витрати, на які припадає понад дві третини економічної активності, показав стрибок на 0,7% у березні, що перевершило очікування зростання на 0,5%.

Як на ВВП, так і на споживчі витрати, схоже, вплинула торговельна війна, оскільки бізнес та споживачі збільшили витрати, щоб уникнути мит.

Звіти, опубліковані в середу, приєднуються до низки даних цього місяця, які вказують на все більш невизначені перспективи американської економіки, оскільки наслідки різкого підвищення мит і непередбачуваної торговельної політики адміністрації Трампа набувають чинності.

Показники ринку праці вказують на те, що зростання заробітної плати в приватному секторі США сповільнилося в квітні більше, ніж очікувалося, оскільки Національний звіт ADP про зайнятість показав збільшення лише на 62 000 робочих місць, що значно менше від прогнозу 115 000, після переглянутого в бік зниження показника на 147 000 у березні.

З іншого боку, індекс інфляції показав, що ціновий тиск у березні знизився, що зменшило деякі побоювання щодо можливої стагфляції, коли зростання сповільнюється, а ціни зростають.

Джеймі Кокс, керуючий партнер Harris Financial Group у Річмонді, штат Вірджинія, сказав, що він здивований, що показники ВВП не погіршилися, враховуючи сплеск імпорту.

"Однак реальний кінцевий попит залишається надзвичайно сильним. Ті, хто недооцінює американського споживача, роблять це на свій страх і ризик".

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 141,74 пункту, або на 0,35%, до 40 669,36, S&P 500 - на 8,23 пункту, або на 0,15%, до 5 569,06, а Nasdaq Composite - на 14,98 пункту, або на 0,09%, до 17 446,34.

Dow впав на 1,9%, S&P втратив 2,3%, а Nasdaq - 2,9% протягом сесії.

Трейдери зараз оцінюють зниження процентної ставки Федерального резерву на цілий процентний пункт до кінця року, хоча нещодавні коментарі голови ФРС Джерома Пауелла та інших посадовців вказують на те, що центральний банк, швидше за все, буде обережним, перш ніж коригувати політику.

Споживчі товари були серед секторів, що показали найкращі результати, збільшившись на 0,7% частково завдяки зростанню на 3,8% акцій компанії Mondelez, що виробляє шоколад і снеки, після того, як її квартальні результати перевершили очікування.

Після закриття торгів акції Meta Platforms виросли більш ніж на 4% після того, як їх квартальний прибуток перевершив прогнози, а акції Microsoft подорожчали майже на 6% після того, як їх результати перевершили прогнози щодо доходів, оскільки компанії збільшили витрати на інструменти штучного інтелекту.

Занепокоєння з приводу уповільнення інвестицій в ШІ було посилено раніше на початку сесії компанією Super Micro Computer, яка знизила свої прогнози на третій квартал через затримки з витратами клієнтів, в той час як материнська компанія Snapchat заявила, що не буде надавати фінансовий прогноз на другий квартал, що стало останнім в низці компаній в різних секторах, які відкликали свої прогнози.

Акції Super Micro впали на 11,5%, а Snap - на 12,4%.

Акції Caterpillar, що входить до складу Dow, були нестабільними після розчаровуючих квартальних результатів, завершивши торги з ростом на 0,6%.

Після різкого падіння після оголошення мит президентом США Дональдом Трампом 2 квітня, акції відновилися, але Dow і S&P 500 все ще зафіксували місячне падіння, в той час як ралі в кінці дня підняло Nasdaq до невеликого місячного приросту.

За місяць S&P 500 впав на 0,76%, Nasdaq виріс на 0,85%, а Dow впав на 3,17%.

У середу виповнюється 100 днів з моменту вступу Трампа на посаду. Зміни в торговельній політиці і митах посилили невизначеність і підживлюють волатильність, зводячи нанівець початковий ентузіазм після його обрання в листопаді в надіях на можливості проведення сприятливої для бізнесу політики, такої як дерегуляція і зниження податків.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,19 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - 1,28 до 1.

Індекс S&P 500 показав 10 нових 52-тижневих максимумів і три нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 39 нових максимумів і 85 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,97 млрд. акцій, порівняно з 19,57 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.