Долар взяв перепочинок. Єна знизилася після заяви Банку Японії

Долар відреагував на слабкі американські дані і виріс у четвер, оскільки інвестори зосередилися на ознаках можливого охолодження торговельної війни, в той час як єна знизилася після того, як центральний банк Японії знизив прогнози зростання та інфляції і взяв паузу в процентних ставках.

Єна впала приблизно на 0,5% до 143,73 за долар. Збереження процентних ставок було одностайним і очікуваним, але інвестори побачили, що погіршення прогнозу зменшує ймовірність майбутніх підвищень.

"Це було дев'ять до нуля з точки зору утримання ставок, і, в принципі, для мене це звучить як буквальне утримання", - сказав Барт Вакабаяші, керуючий відділенням State Street в Токіо.

"Невизначеність політики США змушує всіх просто призупинитися".

Банк Японії прогнозує зростання реального ВВП на 0,5% у 2025-26 фінансовому році, в порівнянні з 1,1%.

Долар досі був однією з найбільших жертв торговельної війни, оскільки мінливі тарифи президента Дональда Трампа підірвали очікування зростання і похитнули довіру, досягнувши в квітні найбільшого місячного падіння за 2 з половиною роки.

Але він відійшов від мінімумів, оскільки Трамп призупинив більшу частину мит і натякнув на угоди, в тому числі з Китаєм, де діють найвищі мита.

У четвер цей відскок продовжився, що призвело до зниження євро приблизно на 0,2% до двотижневого мінімуму в 1,13 долара, а фунта стерлінгів - на 0,2% до 1,3294 долара.

«Ми знаходимося у вікні можливостей на шляху деескалації, і навколо нього відбуваються деякі угоди по деескалації», - сказав Річард Франулович, глава валютної стратегії Westpac в Сіднеї.

У середу Трамп заявив, що у нього є «потенційні» торговельні угоди з Індією, Південною Кореєю та Японією, і що є дуже великі шанси укласти угоду з Китаєм.

Раніше в середу торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що жодних офіційних переговорів з Китаєм не ведеться.

Сплеск імпорту до високих мит призвів до скорочення ВВП в першому кварталі, хоча деякі економісти сприйняли зростання приватного попиту як позитивний знак.

Заявки на допомогу з безробіття та індекс ділової активності у виробничому секторі від ISM будуть опубліковані сьогодні, хоча квітневі показники зайнятості в п'ятницю стануть наступною порцією «твердих» даних, які ринки будуть використовувати для оцінки ризиків рецесії.

Очікується уповільнення темпів найму до 130 000.

Австралійський та новозеландський долари залишаються стабільними по відношенню до долара і торгуються у верхній половині нещодавніх каналів.

Австралієць завис на позначці $0,6405 з деякою підтримкою, оскільки показники інфляції виявилися дещо вищими, ніж очікувалося, і дещо приглушили деякі більш оптимістичні прогнози щодо траєкторії ставок. Новозеландський долар утримався на рівні $0,5940.