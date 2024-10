Азійські акції падають на тлі бетів на рівень стававок та вагань щодо акцій техкомпаній; акції Китаю зростають з новою силою

Більшість азіатських ринків упали у вівторок, слідуючи за нічною слабкістю на Волл-стріт, оскільки зміцнення американського ринку праці сприяло бетам на те, що процентні ставки залишаться відносно високими.

Китайські ринки значно перевершили своїх конкурентів, різко піднявшись, коли торгівля відновилася після тижневого перепочинку і коли інвестори відреагували на шквал стимулюючих заходів з боку Пекіна.

Інші азійські ринки слідували за Волл-стріт, яка різко впала, оскільки трейдери оцінювали перспективу меншого зниження ставки в листопаді. Ф'ючерси на американські фондові індекси були приглушеними на азіатських торгах.

Азіатські акції технологічних компаній зазнали найбільших втрат у вівторок, слідуючи за слабкістю своїх американських колег на тлі деяких регуляторних побоювань і негативних коментарів аналітиків.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 6%-8% на початку торгів після відкриття на 13%.

Торгівля відновилася після свята «Золотого тижня», коли інвестори купували китайські ринки після того, як Пекін оголосив про низку важливих стимулюючих заходів, спрямованих на прискорення економічного зростання.

Напередодні свята «Золотого тижня» китайський уряд запровадив низку стимулюючих заходів, включно зі зниженням процентних ставок, зменшенням резервних вимог до банків, пом'якшенням правил на ринку нерухомості та заходами з підтримки ліквідності, спрямованими на фондовий ринок.

Покупки в Китаї також були зумовлені прагненням отримати вигідну пропозицію, враховуючи, що основні індекси країни впали до семимісячного мінімуму у вересні.

Але інвестори все ще чекали на нові заходи стимулювання в країні, особливо цільові фіскальні заходи.

За винятком Китаю, більшість азіатських ринків впали у вівторок, слідуючи за нічною слабкістю на Волл-стріт. Американські акції різко впали в понеділок, оскільки ознаки стійкості на ринку праці - від сильніших, ніж очікувалося, даних по заробітній платі в несільськогосподарському секторі - підживлювали бети на менший темп зниження ставок Федеральним резервом.

Втрати в основному припали на акції технологічних компаній, особливо після того, як в понеділок впали акції найбільших американських компаній Alphabet Inc, Apple Inc і Amazon.com Inc.

Гонконгський індекс Hang Seng знизився майже на 4% у вівторок на тлі активної фіксації прибутку після того, як зріс до річного максимуму на оптимізмі щодо китайських стимулюючих заходів.

Японський Nikkei 225 впав на 1,2%, а індекс TOPIX - на 1,1%. Дані показали деяке сповільнення зростання заробітної плати в серпні, але витрати японських домогосподарств залишились високими, що потенційно підкріплює інфляційні очікування.

Південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,7% через падіння акцій Samsung Electronics Co Ltd на 1,5% після того, як технологічний гігант спрогнозував слабший, ніж очікувалось, прибуток у третьому кварталі. Конкурент Samsung, SK Hynix Inc, впав більш ніж на 2%.

Втрати австралійського індексу ASX 200 були обмежені оптимізмом щодо Китаю, враховуючи значну торговельну залежність Австралії від найбільшої економіки Азії. Окремі дані також показали, що споживчі настрої австралійців покращилися в жовтні.