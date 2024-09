Азійські акції зростають на тлі очікувань даних з інфляції; Китай падає через побоювання дій з боку США

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, слідуючи за нічним відскоком на Волл-стріт, оскільки інвестори очікують на прийдешні дані по інфляції, щоб отримати більше підказок щодо зниження процентних ставок.

Китайські ринки відстали від своїх регіональних аналогів після того, як американські політики прийняли законопроект, спрямований на запровадження нових обмежень для кількох китайських біотехнологічних компаній. Китайські акції також постраждали від безлічі посередніх економічних сигналів минулого тижня.

Інші азіатські ринки були натхненні нічним зростанням на Волл-стріт, оскільки американські акції дещо відновили втрати, яких вони зазнали минулого тижня. Цього тижня основна увага прикута до ключових даних по інфляції індексу споживчих цін, які, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок.

Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо впали на торгах в Азії, що свідчить про те, що відскок, який відбувся в понеділок, може призупинитися.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,3% кожен до семимісячного мінімуму, в той час як гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,3% до тритижневого мінімуму.

WuXi AppTec Co Ltd H впав на 9%, а Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd - на 6% після того, як Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, спрямований на обмеження бізнесу, особливо державних контрактів, з китайськими біотехнологічними компаніями.

Законопроект ще має пройти через Сенат і є частиною Закону про біологічну безпеку, який спрямований на обмеження доступу до медичних і генетичних даних американців, що потенційно може становити загрозу національній безпеці.

Але законопроект є серйозною перешкодою для китайських біотехнологічних компаній, деякі з яких мають значний вплив на США. WuXi AppTec також будує завод у штаті Массачусетс.

Втрати в біотехнологіях перекинулися на більш широкі китайські акції, враховуючи, що законопроект також провіщає погіршення китайсько-американських відносин.

Минулого тижня китайські ринки - особливо на материковій частині країни - також постраждали від низки посередніх економічних показників за серпень. У вівторок основна увага буде прикута до торгових даних за серпень.

Азійські ринки зростали слідом за своїми колегами з Волл-стріт, зосередившись на даних по інфляції ІСЦ, які вийдуть в середу. Ці дані будуть опубліковані за тиждень до засідання Федеральної резервної системи, на якому, як очікується, центральний банк знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX виросли на 0,2% та 0,8% відповідно після падіння майже до місячного мінімуму минулого тижня.

Австралійський ASX 200 додав 0,6%, навіть незважаючи на дані, що свідчать про погіршення споживчих настроїв на початку вересня.

Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились дещо слабше.

Минулого тижня регіональні ринки зазнали значних втрат, оскільки нові побоювання щодо уповільнення світової економіки підірвали ринки, що орієнтуються на ризики. Найбільше постраждали японські акції, в той час як індійські та австралійські ринки виявилися найбільш стійкими.