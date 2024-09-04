Дефіцит зведеного платіжного балансу України в липні розширився до $2,9 млрд - НБУ

Дефіцит зведеного платіжного балансу України після відчутного скорочення в червні, в липні було зведено з дефіцитом $2,9 млрд (приблизно 1,6% ВВП) порівняно з профіцитом $2,6 млрд у липні 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з ними, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу без урахування грантів і реінвестованих доходів за підсумками липня 2024 року становив $2,2 млрд порівняно з $2,1 млрд місяцем раніше і $1,8 млрд у липні 2023 року.

"Розширення дефіциту поточного рахунку пов'язане з відсутністю грантової допомоги від міжнародних партнерів за збереження від'ємного сальдо торгівлі товарами та послугами на рівні липня минулого року", - пояснив регулятор.

Загалом за січень-липень цього року дефіцит поточного рахунку розширився на $8,2 млрд до попереднього року - до $10,9 млрд, однак без урахування реінвестованих доходів і грантів від партнерів зріс до $2,2 млрд з $1,8 млрд минулого року.

За даними центробанку, експорт товарів у липні збільшився на 28,9% до липня 2023 року і на 6,6% до червня поточного року - до $2,9 млрд, тоді як імпорт збільшився до липня минулого року на 14,4%, а до червня 2024 року - на 7,9% - до $6,0 млрд.

Зазначається, що експорт зріс насамперед завдяки продовольчим товарам на 35,8% (+9,9% до червня 2024 року), завдяки зростанню експорту зернових культур у 1,7 раза та насіння олійних у 1,9 раза, а також металургійної продукції - на 34,7% (+10,8% до червня 2024 року).

Крім цього, зростанню сприяли: збільшення експорту мінеральних продуктів - на 34% (-6% до червня 2024 року), зокрема, збільшення експорту руд у 1,6 раза (-6% до червня 2024 року), продукції хімічної промисловості - на 40,6% (+9,7% до червня 2024 року) і промислових товарів - на 9,2% (-2,2% до червня 2024 року).

Водночас експорт скоротився за такими товарними групами: продукції машинобудування - на 15,1% (-7,4% до червня 2024 року) і деревини та виробів із неї - на 3,9% (-5,3% до червня 2024 року).

У регіональному розрізі експорт до країн Азії зріс на $322 млн, або в 1,8 раза, а його частка збільшилася з 18,5% до 25,3%, тоді як до країн Африки - на $165 млн, або в 2,8 раза, частка збільшилася з 4,1% до 8,8%. Водночас зріс і експорт до країн СНД і ЄС: на $24 млн і $10 млн, проте їхні частки скоротилися на 0,4% і на 14,7% - до 5,1% і 52,6%, відповідно.

Імпорт зріс насамперед через збільшення енергетичного імпорту на 43,1% (+7,1% до червня 2024 року), переважно електроенергії та нафтопродуктів. Зі свого боку неенергетичний імпорт збільшився на 10,6% (+8,1 до червня 2024 року). Такий показник було забезпечено зростанням імпорту чорних і кольорових металів - на 19,2% (+2,4% до червня 2024 року), а також продукції машинобудування - на 14,7% (+0,6% до травня 2024 року).

Водночас зафіксовано збільшення імпорту продовольчих товарів - на 3,7% (+7,8% до червня 2024 року), продукції хімічної промисловості - на 1,8% (+13,7% до червня 2024 року), а також деревини та виробів із неї - на 4,3% (+10,5% до червня 2024 року). Тоді як імпорт промислових товарів незначно скоротився на 1% (+16,7% до червня 2024 року).

У регіональному вимірі імпорт Україною товарів зріс майже за всіма регіонами світу в липні 2024 року, найбільше - з країн Азії (на $358 млн, або на 21,9%), їхня частка зросла з 31,4% до 33,4%, та ЄС (на $270 млн, або на 10,5%), проте їхня частка зменшилася з 49,2% до 47,5%.

Ба більше, зріс імпорт із країн Америки (на $92 млн, або на 30%), їхня частка зросла з 5,9% до 6,7%, та Африки (на $33 млн, або в 1,7 раза), їхня частка зросла з 0,9% до 1,4%. Водночас скоротився імпорт товарів із країн СНД (на $3 млн, або на 4,5%) - їхня частка скоротилася з 1,3% до 1,1%.