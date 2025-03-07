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АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України у лютому зменшилися на 6,7% - до $40,1 млрд - НБУ

 

Міжнародні резерви України станом на 1 березня 2025 року становили $40,15 млрд, що на 6,7%, або на $2,86 млрд, менше, ніж місяць тому, свідчить статистика Національного банку України.

"Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовано надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) за відсутності надходжень від міжнародних партнерів", - пояснив Нацбанк на сайті у п'ятницю.

Чисті міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 9,6%, або на $2,71 млрд, - до $25,61 млрд.

Нацбанк зазначив, що в лютому порівняно з січнем 2025 року зменшив чистий продаж валюти на 19,4%: продав $3,023 млрд та викупив до резервів лише $0,5 млн.

За даними НБУ, в лютому на валютні рахунки уряду України в центробанк надійшло $255 млн від розміщення валютних ОВДП.

Водночас уряд здійснив виплати на загальну суму $341,6 млн для обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, зокрема: $275,3 млн - Світовому банку, $54,1 млн - іншим міжнародним кредиторам та $12,2 млн - виплати за валютними ОВДП.

Окремо Україна спрямувала $428,9 млн на платежі Міжнародному валютному фонду.

Нацбанк додав, що у лютому переоцінка фінансових інструментів, зумовлена зміною ринкової вартості та валютних курсів, призвела до зростання їх вартості на $673,4 млн.

"Поточний рівень міжнародних резервів забезпечує покриття 4,9 місяця майбутнього імпорту. Незважаючи на скорочення, міжнародні резерви залишаються на рівні, достатньому для підтримки стабільності валютного ринку", - підкреслив Нацбанк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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