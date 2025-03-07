Фінансові новини
- |
- 07.03.25
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міжнародні резерви України у лютому зменшилися на 6,7% - до $40,1 млрд - НБУ
11:47 07.03.2025 |
Міжнародні резерви України станом на 1 березня 2025 року становили $40,15 млрд, що на 6,7%, або на $2,86 млрд, менше, ніж місяць тому, свідчить статистика Національного банку України.
"Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовано надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) за відсутності надходжень від міжнародних партнерів", - пояснив Нацбанк на сайті у п'ятницю.
Чисті міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 9,6%, або на $2,71 млрд, - до $25,61 млрд.
Нацбанк зазначив, що в лютому порівняно з січнем 2025 року зменшив чистий продаж валюти на 19,4%: продав $3,023 млрд та викупив до резервів лише $0,5 млн.
За даними НБУ, в лютому на валютні рахунки уряду України в центробанк надійшло $255 млн від розміщення валютних ОВДП.
Водночас уряд здійснив виплати на загальну суму $341,6 млн для обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, зокрема: $275,3 млн - Світовому банку, $54,1 млн - іншим міжнародним кредиторам та $12,2 млн - виплати за валютними ОВДП.
Окремо Україна спрямувала $428,9 млн на платежі Міжнародному валютному фонду.
Нацбанк додав, що у лютому переоцінка фінансових інструментів, зумовлена зміною ринкової вартості та валютних курсів, призвела до зростання їх вартості на $673,4 млн.
"Поточний рівень міжнародних резервів забезпечує покриття 4,9 місяця майбутнього імпорту. Незважаючи на скорочення, міжнародні резерви залишаються на рівні, достатньому для підтримки стабільності валютного ринку", - підкреслив Нацбанк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%
ТОП-НОВИНИ
|Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків
|Екстрений саміт ЄС щодо України: 26 проти одного
|Трамп каже, що досягнув «значного прогресу з Україною і Росією» в останні дні
|Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,219 грн/$1
|Європейські ринки акцій знижуються в п'ятницю
|Міжнародні резерви України у лютому зменшилися на 6,7% - до $40,1 млрд - НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.03.25
|Ціни на золото залишаються стабільними, налаштовані на тижневе зростання на тлі невизначеності щодо мит Трампа
|НБУ пояснив падіння попиту на валюту
|Акції в Азії падають, відображаючи втрати Волл-стріт; ринки засвоюють затримку мит Трампа
Бізнес
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів
|В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину
|Продажі Tesla в Німеччині впали на 76%: Маск розлютив виборців
|Суд відхилив вимогу Маска заборонити OpenAI стати комерційною організацією
|Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів