Nasdaq планує запустити цілодобові торги на фондовій біржі в II півріччі 2026 р.

Nasdaq Inc. планує запустити цілодобові торги на фондовій біржі в другій половині 2026 року.

Цілодобові торги можуть тривати п'ять днів на тиждень, написав президент Nasdaq Тал Коен у соцмережі LinkedIn. Їх запустять у разі отримання всіх регулятивних дозволів і узгодження з іншою галуззю, зазначив Коен.

Минулого місяця інший біржовий оператор - Cboe Global Markets Inc. - повідомив, що запустить цілодобові торги акціями на п'ять днів на тиждень у разі схвалення від регуляторів. Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) у жовтні подала на розгляд регуляторів заявку на продовження терміну торгів до 22-ї години у будні.

Коен відзначив зростання інтересу до американських акцій з боку роздрібних інвесторів у різних часових зонах. Він наголосив, що ринкам та інвесторам необхідно враховувати ризики, пов'язані з посиленням волатильності та підвищенням транзакційних витрат унаслідок продовження годин роботи біржі.

За словами Коена, ліквідність торгів у нічні години "значно нижча" за звичайну.

Nasdaq працюватиме разом з іншими представниками галузі над тим, щоб знизити наявні ризики, зазначив він.

"Питання не в тому, чи можемо ми вибудувати ринок, який працюватиме цілодобово 5 днів на тиждень, а в тому, як зробити це таким чином, щоб зміцнити довіру інвесторів до американських ринків капіталу", - написав він.