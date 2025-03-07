Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Nasdaq планує запустити цілодобові торги на фондовій біржі в II півріччі 2026 р.

17:15 07.03.2025 |

Фінанси

 

Nasdaq Inc. планує запустити цілодобові торги на фондовій біржі в другій половині 2026 року.

Цілодобові торги можуть тривати п'ять днів на тиждень, написав президент Nasdaq Тал Коен у соцмережі LinkedIn. Їх запустять у разі отримання всіх регулятивних дозволів і узгодження з іншою галуззю, зазначив Коен.

Минулого місяця інший біржовий оператор - Cboe Global Markets Inc. - повідомив, що запустить цілодобові торги акціями на п'ять днів на тиждень у разі схвалення від регуляторів. Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) у жовтні подала на розгляд регуляторів заявку на продовження терміну торгів до 22-ї години у будні.

Коен відзначив зростання інтересу до американських акцій з боку роздрібних інвесторів у різних часових зонах. Він наголосив, що ринкам та інвесторам необхідно враховувати ризики, пов'язані з посиленням волатильності та підвищенням транзакційних витрат унаслідок продовження годин роботи біржі.

За словами Коена, ліквідність торгів у нічні години "значно нижча" за звичайну.

Nasdaq працюватиме разом з іншими представниками галузі над тим, щоб знизити наявні ризики, зазначив він.

"Питання не в тому, чи можемо ми вибудувати ринок, який працюватиме цілодобово 5 днів на тиждень, а в тому, як зробити це таким чином, щоб зміцнити довіру інвесторів до американських ринків капіталу", - написав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2127
  0,0615
 0,15
EUR
 1
 44,7281
  0,1685
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,05 0,11 41,2400  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес