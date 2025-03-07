Європейські ринки акцій знижуються в п'ятницю

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в п'ятницю, інвестори оцінюють підсумки засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), нові рішення США щодо митних тарифів, макростатистику і корпоративні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:21 EET опустився на 0,55%, до 552,87 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,2%, німецький DAX - 1,24%, французький CAC 40 - 0,76%, італійський FTSE MIB - 0,29%, іспанський IBEX 35 - 0,37%.

ЄЦБ у четвер очікувано знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів.

"Грошово-кредитна політика стає суттєво менш обмежувальною в міру того, як відсоткові ставки, що знижуються, зменшують вартість нових запозичень для компаній і домогосподарств", - ідеться в пресрелізі за підсумками засідання.

Крім того, ЄЦБ погіршив прогноз зростання ВВП єврозони у 2025 році до 0,9% з очікуваних у грудні 1,1%. Очікування на наступний рік було переглянуто до 1,2% з 1,4%, оцінка на 2027 рік залишилася без зміни - 1,3%.

Регулятор підвищив прогноз темпів зростання споживчих цін цього року до 2,3% із прогнозованих раніше 2,1%. У 2026 році, як і раніше, очікується підвищення на 1,9%. Оцінку на 2027 рік було переглянуто до 2% з 2,1%.

Очікуване збільшення державних витрат на оборону та інфраструктурні проєкти може підтримати економічне зростання єврозони, однак водночас призвести до прискорення інфляції, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками березневого засідання.

Статдані з Німеччини, опубліковані в п'ятницю, показали різке зниження обсягу замовлень промпідприємств країни в січні - на 7% порівняно з попереднім місяцем. Аналітики в середньому прогнозували зниження показника на 2,8%, за даними Trading Economics.

Інвестори чекають виходу остаточних даних щодо ВВП єврозони за четвертий квартал минулого року, які будуть опубліковані о 14:00 кч.

Тим часом президент США Дональд Трамп підписав указ, яким звільнив мексиканські та канадські товари, що підпадають під дію угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA), від 25%-вих мит до 2 квітня.

Готовність Трампа йти на поступки ключовим торговельним партнерам частково нівелювала занепокоєння, пов'язане зі сповільненням зростання світових економік через ескалацію торговельних воєн, проте підвищена невизначеність перспектив міжнародної торгівлі негативно впливає на настрої ринку, пише Trading Economics.

Найбільше зниження у складі Stoxx 600 демонструють котирування паперів німецької будівельної компанії Hochtief, французького машинобудівного концерну Alstom і британського виробника товарів класу "люкс" Burberry - усі вони втрачають близько 5,6%.

Ринкова вартість інших компанію люксового сегмента також знижується. Акції Kering дешевшають на 3,3%, L'Oreal і Remy Cointreau - на 2,9%, Moncler - на 2,7%, Pernod Ricard - на 2,4%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1,9%, Hermes - на 1,4%.

Найсильніше збільшується капіталізація бельгійського виробника електричних трансмісій Elia Group (+16,5%), нідерландської Universal Music (+3,3%), португальської енергетичної компанії EDP-Energias de Portugal (+3%), португальського банку Banco Comercial Portugues і британської мережі пекарень Greggs (+2,9%).

Universal Music Group, найбільша звукозаписна студія світу, напередодні відзвітувала про зростання виручки від передплати і стримінгових послуг у четвертому кварталі на 5,6% без урахування змін валютних курсів у річному обчисленні. Аналітики, прогноз яких наводить Visible Alpha, у середньому очікували її зростання на 4,1%. Чистий прибуток компанії за підсумками 2024 року зріс у 1,7 раза.

Капіталізація фінського Nordea Bank підвищується на 0,5%. Напередодні банк анонсував buyback на суму 250 млн євро. Покупку акцій планується завершити до 13 червня 2025 року.

Котирування паперів представників європейського ВПК переважно знижуються, зокрема німецької Rheinmetall - на 2,6%, італійської Leonardo - на 2,4%, французької Thales - на 2,3%, французького виробника винищувачів Dassault Aviation - на 1%.

Акції європейських автовиробників також дешевшають, зокрема Bayerische Motoren Werke AG - на 2,7%, Renault - на 1,4%, Mercedes-Benz Group - на 1,3%, Stellantis - на 1,1%, Volkswagen - на 0,5%.

