Фінансові новини
- |
- 07.03.25
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Криптопроєкт Трампа заробив 350 млн дол після запуску мемкоїна
17:20 07.03.2025 |
Криптовалютний проєкт Дональда Трампа заробив щонайменше 350 млн дол після запуску його мемкоіна в січні.
Про це пише Financial Times.
Аналіз блокчейн-даних, проведений FT, показав, що цифрові гаманці, пов'язані з людьми, які керують проєктом, отримали прибуток від продажу токенів $TRUMP у перші три тижні.
Трамп та його дружина Меланія запустили мемкоіни - цифрові активи без практичного застосування, чия вартість залежить від спекуляцій, - всього за кілька днів до старту його президентської кампанії.
"Президент Сполучених Штатів не повинен, по суті, займатися тим, що приносить прибуток, перебуваючи на посаді", - заявив ад'юнкт-професор права Джорджтаунського університету та колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами Тім Массад.
Крім 350 млн дол, зароблених від продажу токенів у мережі Solana, додаткові кошти могли надійти через криптобіржі, такі як Binance, Bybit і Coinbase. Аналіз показав, що схема заробила 314 млн дол на продажу токенів і ще 36 млн дол на комісійних.
Вартість $TRUMP різко зросла після запуску, досягнувши максимуму в 75 дол за токен. Водночас перші 100 млн токенів були продані ще до того, як їхня ціна перевищила 1,05 дол. Наразі ціна впала на 82% і становить 13 дол.
На гаманцях, пов'язаних із Трампом, зберігається 31 млн токенів з початкових 200 млн, а загальний запас $TRUMP у розмірі 831 млн монет зараз має номінальну вартість 10,8 млрд дол.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною
ТОП-НОВИНИ
|Великобританія продовжуватиме надавати Україні розвіддані
|В Україну надійшли перші £752 мільйони від Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів
|КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%
|Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Криптопроєкт Трампа заробив 350 млн дол після запуску мемкоїна
|Nasdaq планує запустити цілодобові торги на фондовій біржі в II півріччі 2026 р.
|Курс долара США до основних валют знижується в п'ятницю
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,219 грн/$1
|Європейські ринки акцій знижуються в п'ятницю
|Міжнародні резерви України у лютому зменшилися на 6,7% - до $40,1 млрд - НБУ
Бізнес
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів
|В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину