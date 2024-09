Ринки акцій Азії завершили день без єдиної тенденції

Азійські фондові індекси завершили перші осінні торги без єдиної динаміки.

Японський індекс Nikkei 225 за підсумками сесії збільшився на 0,1%.

"Настрій на ринку непоганий, але є деяке відчуття глухого кута", оскільки інвестори поводяться обережно на початку насиченого подіями вересня, вважає аналітик Rakuten Securities Economic Research Institute Масаюкі Дошида.

За його словами, першим випробуванням для ринків будуть дані про стан ринку праці США, які будуть опубліковані в п'ятницю. Публікація цих показників місяць тому спровокувала різке падіння котирувань акцій по всьому світу.

Аналітики також попереджають, що єна може ще більше зміцнитися щодо долара США на очікуваннях скорочення розриву в процентних ставках. Це, своєю чергою, буде обмежувальним фактором для зростання японського фондового ринку, зазначає MarketWatch.

У понеділок зросли котирування акцій таких великих компаній, як Advantest (+2,3%), SoftBank Group (+0,9%), Toyota Motor (+0,8%), Fast Retailing (+0,4%), Takeda Pharmaceutical Co. (+0,4%).

Вартість паперів Seven&I Holdings підвищилася на 2,8%. Американська інвесткомпанія Artisan Partners, яка є акціонером японського ритейлера, закликала його серйозно розглянути пропозицію про купівлю, що надійшла від канадської Alimentation Couche-Tard.

Тим часом ціна акцій Hamamatsu Photonics впала на 5%. Виробник оптичних датчиків і електронних деталей оголосив про те, що його акціонер Toyota Motor планує продати весь належний йому пакет Hamamatsu Photonics, що становить близько 5% паперів компанії, які перебувають в обігу.

Китайський індекс Shanghai Composite за день опустився на 1,1%, гонконгівський Hang Seng - на 1,7%.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в серпні знизився до 49,1 пункту порівняно з 49,4 пункту місяцем раніше, повідомило статуправління. Це стало несподіванкою для аналітиків, які в середньому прогнозували підвищення до 49,5 пункту, за даними Trading Economics. Значення індексу вище позначки в 50 пунктів вказує на зростання активності в промисловому секторі, нижче - на ослаблення. Індикатор перебуває нижче цього рівня четвертий місяць поспіль.

До числа лідерів зниження на Гонконгівській фондовій біржі увійшли акції девелоперів, зокрема New World Development (-13%), China Overseas Land & Investment (-4,7%), China Resources Land (-5,4%) і Wharf Real Estate Investment (-5,1%).

Причиною цього стала новина про те, що New World Development, одна з найбільших девелоперських компаній Гонконгу, зафіксувала річний чистий збиток уперше за 20 років на тлі спаду активності на ринку нерухомості. Згідно з попередніми розрахунками, чистий збиток за підсумками фінроку, що завершився в червні, становив 20 млрд гонконгівських доларів ($2,6 млрд).

Крім того, папери пивоварної Budweiser Brewing Co. APAC подешевшали на 4,6%, автовиробника Li Auto - на 4,6%, розробника відеоігор Netease Inc. - на 1,9%, нафтової PetroChina Co. - на 0,6%, інтернет-компаній Baidu Inc. і Tencent - на 1,2% і 1,1% відповідно.

Водночас ціна акцій Dida, однієї з найбільших платформ спільного використання автомобілів у КНР, злетіла більш ніж на 31%. У першому півріччі компанія отримала чистий прибуток у розмірі 947,9 млн юанів ($133,6 млн) проти чистого збитку в 220,2 млн юанів за той самий період минулого року.

Південнокорейський індекс Kospi в понеділок зріс на 0,25%.

Папери одного з найбільших у світі виробників чипів і споживчої електроніки Samsung Electronics додали в ціні 0,1%, ще одного чипмейкера SK Hynix - 0,2%. Ціна акцій авіакомпанії Korean Air Lines піднялася на 0,2%, сталеливарної Posco - на 5,9%.

Крім того, подорожчали папери виробників акумуляторів LG Energy Solution і Samsung SDI - на 6,2% і 4,2% відповідно. Аналітики Hana Securities вважають це корекцією після значного зниження котирувань за останній рік, пише MarketWatch.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 збільшився на 0,2%.

Найзначніший підйом показали акції Cettire (на 33,8%, до 1,405 австралійського долара), яка спеціалізується на продажу товарів модних брендів Prada, Gucci, Saint Laurent та інших. Аналітики Bell Potter рекомендували купувати їх, встановивши справедливу ціну на рівні 2 долари.

При цьому капіталізація найбільших гірничодобувних компаній світу BHP і Rio Tinto зменшилася на 1,1% і 1,4% відповідно.