Азійські акції зростають завдяки надіям на зниження ставок; Китай відстає, оскільки PBOC не пропонує сюрпризів

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, слідуючи за нічним ралі на Волл-стріт, оскільки ринки підбадьорила перспектива зниження процентних ставок в США перед ключовим виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла наприкінці цього тижня.

Але китайські ринки відстали від своїх регіональних аналогів після того, як Народний банк залишив базову кредитну ставку незмінною, як і очікувалося, розчарувавши деяких трейдерів, які очікували більшого несподіваного зниження ставок від центрального банку.

Інші азіатські ринки були підтримані позитивним сигналом з Уолл-стріт, оскільки зростаючий оптимізм щодо зниження процентної ставки у вересні змусив інвесторів знову вкладати гроші в акції, особливо в акції технологічних компаній.

Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо зросли на азіатських торгах. Цього тижня основна увага прикута до виступу Пауелла на симпозіумі в Джексон-Холі в п'ятницю, де він, як очікується, надасть більше інформації про плани банку почати зниження ставок.

Японські акції показали найкращі результати в Азії: індекс Nikkei 225 виріс на 1,8% і наблизився до тритижневого максимуму. Індекс TOPIX додав 1,2%.

Зростання Nikkei відбулося головним чином за рахунок акцій важких технологічних компаній, які зросли слідом за своїми американськими аналогами.

Винятком серед японських акцій став оператор цілодобових магазинів Seven & i Holdings Co., Ltd., який впав більш ніж на 6%, оскільки трейдери фіксували прибутки від ралі в понеділок. У понеділок акції зросли більш ніж на 20% після повідомлень про те, що канадська Alimentation Couche Tard Inc. звернулася до Seven & i з проханням про поглинання.

Більшість азіатських ринків були переважно позитивними. Південнокорейський KOSPI додав 0,9% завдяки зростанню акцій технологічних компаній, а австралійський ASX 200 - 0,2%.

Зростання австралійських ринків було обмеженим, оскільки протокол серпневого засідання Резервного банку Австралії показав, що банк розглядав можливість підвищення ставки на тлі занепокоєння щодо стійкої інфляції.

РБА також дав зрозуміти, що утримуватиме ставки на високому рівні й надалі - тенденція, яка не обіцяє нічого доброго австралійським ринкам. Перспектива слабкого економічного зростання в Китаї також тиснула на австралійські акції, враховуючи їхню значну торговельну залежність від Китаю.

Китайські ринки відстали від своїх конкурентів, перервавши відновлення з шестимісячних мінімумів після того, як Народний банк Китаю залишив базову кредитну ставку незмінною.

Шанхайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite втратили 0,6% та 0,8% відповідно, тоді як гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,3%.

Банк розвитку Китаю (PBOC) залишив базову процентну ставку за кредитами без змін, як і очікувалося. Але цей крок все ж розчарував деяких трейдерів, які очікували на подальше зниження ставок в країні, особливо після того, як центральний банк несподівано знизив ставку в липні.

Хоча останні економічні показники свідчать про деяке поліпшення споживчих витрат та інфляції в Китаї в липні, загальні настрої щодо країни були підірвані постійним занепокоєнням з приводу уповільнення зростання.