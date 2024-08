Азійські акції принишкли напередодні економічних даних; в Японії зростає торгівля з метою надолужити згаяне

Більшість азіатських акцій рухалися у вузькому діапазоні у вівторок, оскільки зберігалася обережність перед низкою ключових економічних показників, в той час як японські ринки різко зросли після довгих вихідних.

Регіональні ринки відреагували на вчорашнє нічне закриття на Волл-стріт стримано, оскільки очікування даних по інфляції в США змусило інвесторів залишатися в кулуарах.

Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах. Дані по інфляції індексу споживчих цін в США є основним об'єктом уваги ринків на цьому тижні.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX виросли на 2,3% та 1,8% відповідно, продовживши зростання з кінця минулого тижня.

Минулого тижня обидва індекси впали на територію ведмежого ринку після яструбиних сигналів від Банку Японії. Але менш яструбині коментарі деяких чиновників Банку Японії та м'якша єна допомогли японським акціям відіграти більшу частину своїх втрат.

Деякі позитивні звіти також сприяли покращенню настроїв, особливо в секторі виробництва мікросхем.

Цього тижня основна увага прикута до даних по валовому внутрішньому продукту за другий квартал, де трейдери будуть стежити за будь-якими ознаками покращення зростання.

У першому кварталі японська економіка скоротилася значно більше, ніж очікувалося, що погіршило настрої щодо країни. Але будь-яке поліпшення зростання також надає Банку Японії більше простору для подальшого підвищення процентних ставок цього року.

На китайських ринках збереглася низька динаміка: у вівторок індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite рухалися у флетово-низькому діапазоні. Гонконгський індекс Hang Seng також тупцює на місці.

Деякі з найбільших китайських компаній мають відзвітувати про свої квартальні та піврічні прибутки цього тижня, а найбільші компанії, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, включаючи Tencent Holdings Ltd, Alibaba Group, JD.com, члени групи CK та China Unicom Hong Kong, мають відзвітувати найближчими днями.

Трейдери спостерігатимуть за тим, чи змогли китайські компанії витримати, здавалося б, похмурі економічні умови в країні.

Крім прибутку, увага також прикута до даних по промисловому виробництву і роздрібним продажам в країні, які вийдуть в четвер.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно негативно після того, як в понеділок індекс зазнав різких коливань, а потім знизився.

Настрої на індійських ринках похитнули звинувачення у змові між індійським регулятором цінних паперів і конгломератом Adani Group, висунуті продавцем коротких позицій Hindenburg.

Акції Adani Group впали в понеділок, а збитки флагмана групи Adani Enterprises Ltd і Adani Ports and Special Economic Zone Ltd також вплинули на індійські фондові індекси.

Індійські ринки також постраждали від дещо більш яструбиної, ніж очікувалось, заяви Резервного банку минулого тижня.

Більш широкі азіатські акції були в основному стримані. Австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, оскільки дані показали, що споживчі настрої дещо покращились в серпні.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,1%.