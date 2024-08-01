Ціни на золото утримують рекордні максимуми, оскільки ФРС обговорює зниження ставок

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у четвер після того, як напередодні підскочили до рекордних максимумів після того, як Федеральна резервна система (ФРС) США натякнула на можливість зниження процентної ставки у вересні.

Попит на жовтий метал також збільшився на тлі посилення побоювань щодо розширення війни на Близькому Сході після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані.

Спотове золото о 07:26 EET стабілізувалося на рівні 2 446,41 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,7% до 2 490,15 доларів за унцію.

Ціни на банківські метали різко зросли в середу, впритул наблизившись до рекордного максимуму в $2 483,78 за унцію, після того, як ФРС зберегла процентні ставки на незмінному рівні, як і очікувалося.

Але голова ФРС Джером Пауелл відзначив подальший прогрес на шляху до зниження інфляції та охолодження ринку праці, а також недвозначно натякнув на можливість зниження ставок у вересні, якщо будуть отримані більш обнадійливі дані.

Хоча ФРС ще має розглянути деякі інші показники інфляції та ринку праці до свого наступного засідання, ринки майже повністю очікували зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні, як свідчать дані CME Fedwatch.

Зниження ставок є добрим знаком для золота, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи. Цього тижня в центрі уваги також ключові дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі за липень, які будуть опубліковані в п'ятницю.

Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано, але зберегли більшу частину свого прибутку з середи. Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до $984,40 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,5% до $29,070 за унцію.

Промислові метали, однак, показали менш сприятливу динаміку, ніж їхні аналоги, а зростання цін на мідь призупинилося після більш слабких економічних сигналів з боку найбільшого імпортера міді - Китаю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $9 243,50 за тонну, в той час як місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $4,1833 за фунт.

Дані індексу менеджерів із закупівель з Китаю вказали на загальне уповільнення виробничої активності. Дані індексу ділової активності у виробничому секторі від Caixin показали несподіване скорочення в липні, що збігається з даними, опублікованими урядом у середу.

Дані Caixin стали больовою точкою для настроїв щодо Китаю, враховуючи, що цей показник зазвичай малює більш сприятливу картину економіки, ніж урядовий індекс PMI.

Ціни на мідь відскочили від більш ніж п'ятимісячних мінімумів в середу на деяких обнадійливих коментарях з Пекіна, в той час як слабкі дані PMI також породили надії на додаткові заходи стимулювання. Але дані, опубліковані в четвер, вказують на те, що уряду, ймовірно, доведеться зробити набагато більше для підтримки економіки.