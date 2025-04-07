Європейські ринки акцій різко знижуються, Stoxx Europe 600 на мінімумі з січня 2024 р.

Європейські фондові ринки продовжують падіння в понеділок, зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 перебуває на мінімумі з січня 2024 року.

За даними на 13:10 EET значення Stoxx Europe 600 становило 472,87 пункту, що на 4,73% нижче рівня закриття попередньої сесії. У п'ятницю індекс втратив 5%, а його тижневе падіння (8,3%) стало найгіршим з березня 2020 року.

Німецький DAX, зниження якого на початку торгів сягало 10%, втрачає до цього часу 5,5%, британський FTSE 100 - 4,7%, французький CAC 40 - 5,8%, італійський FTSE MIB - 6,3%, іспанський IBEX 35 - 5,7%.

Обвал світових фондових ринків спровокувало введення президентом США Дональдом Трампом нових великих мит для іноземних торгових партнерів країни. Це викликало зростання побоювань інвесторів щодо перспектив світової економіки.

Влада Китаю вже ухвалила рішення запровадити додаткові мита в розмірі 34% на товари зі США як захід у відповідь на дії Вашингтона, і трейдери очікують подальших дій від інших країн.

"Це просто загальна паніка, - каже головний інвестиційний директор EFG Asset Management Деніел Мюррей. - Падає все, навіть сильні компанії, які могли б почуватися досить добре".

Індикатори всіх 20 галузевих груп Stoxx Europe 600 знижуються в понеділок.

Різко опускаються котирування акцій оборонних компаній, які впевнено зростали раніше цього року. Падіння вартості паперів німецької Rheinmetal сягало 27%, після чого торги ними були припинені. За даними на 13:00 к. ч. акції скоротили зниження до 9,4%.

Папери іншого німецького оборонного підрядника - Hensoldt - подешевшали на 8,8%, французької Thales - на 6,2%, італійської Leonardo - на 8,3%, шведської Saab - на 5,6%.

Ринкова вартість британської машинобудівної компанії Rolls-Royce опустилася на 6,5%, німецької промислової групи Thyssenkrupp - на 10,3%.

Помітне зниження в понеділок демонструють також акції банків, енергетичних і страхових компаній.

Капіталізація Shell впала на 7,4%. Компанія очікує слабших, ніж прогнозувалося раніше, виробничих показників у газовому підрозділі (Integrated Gas) у першому кварталі 2025 року через позапланові технічні роботи на низці проєктів, зокрема в Австралії.

Папери BP втрачають у ціні 6,2%, TotalEnergies - 5,6%, Eni - 6,5%, Repsol - 6%.

Під тиском у понеділок опинилися і котирування акцій паперів представників "захисних"секторів, які традиційно дорожчають у періоди ринкової паніки, зазначає Trading Economics. Так, ринкова вартість Novo Nordisk зменшилася на 1,4%, SAP - на 5%, Nestle - на 4,4%.

Дані статистичного управління Європейського союзу (Eurostat), опубліковані в понеділок, засвідчили збільшення роздрібного продажу в єврозоні в лютому на 0,3% порівняно з попереднім місяцем. Консенсус-прогноз експертів передбачав їх підвищення на 0,5%.

Обсяг промислового виробництва в Німеччині в лютому зменшився на 1,3% порівняно з попереднім місяцем, повідомило статистичне управління країни. Аналітики в середньому очікували його зниження на 1,1%, за даними Trading Economics.