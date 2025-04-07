Глава мінфіну США розкритикував Зеленського та його оточення

Міністр фінансів США Скотт Бессент, якому американський президент Дональд Трамп доручив вести переговори щодо угоди про українські корисні копалини, заявив у суботу, 5 квітня, що президент України Володимир Зеленський "підірвав те, що мало б бути найпростішою річчю у світі" під час суперечки з керівництвом США в Білому домі. В інтерв'ю Такеру Карлсону, який раніше брав інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна, керівник американського мінфіну також заявив, що Зеленський "отримує недосконалі поради" від свого оточення.

"Він був актором, щось на кшталт водевілю. І був звичайною людиною, яка опинилася у вирі складного часу, піднявся до небес, був героєм і, я думаю, застряг. І, я гадаю, під величезним тиском (...) Я гадаю, він отримує не найкращі поради, його радники недосконалі", - дав Бессент оцінку діям і мотивам Зеленського.

Крім того, американський міністр знову нарікав, що під час його приїзду до Києва президент України не став підписувати угоду і начебто обіцяв підписати її в Мюнхені, але й там того не зробив. Після того українська сторона, за словами Бессента, "благала приїхати в Білий дім". "І він (Зеленський - Ред.) приїхав до Овального кабінету і підірвав те, що мало б бути найпростішою річчю у світі, яку можна зробити", - нарікав Бессент.

Міністр фінансів США стверджує, що від угоди виграють і Україна, і Америка

"Ми збираємося укласти угоду з українцями, і це вирішить кілька питань. По-перше, це зробить США та Україну партнерами, щоб зв'язати нас тісніше. По-друге, це буде символом для російського керівництва, що США не кидають Україну напризволяще. І, що важливо, по-третє, це покаже американському народу, що ми маємо економічну частку, та що ми не просто надаємо (Україні. - Ред.) величезний грант (...) Тобто Україна виграє, ми виграємо, і це може бути довгострокове партнерство", - розписав Бессент переваги ймовірної угоди Карлсону.

Бессент додав, що американська сторона очікує українську технічну команду на початку наступного тижня і висловив сподівання, що відкладена угода буде зрештою підписана. На його думку, це дасть можливість Трампу "піти до російського керівництва і показати їм, що ми - поруч з українцями, але на економічній основі", що, своєю чергою, на його думку, мало б призвести до появи стимулу у Росії, яка вже четвертий рік веде руйнівну війну проти України, "також сісти за стіл" переговорів. "Послідовність дій було порушено, але, я думаю, ми можемо це залагодити", - резюмував своє бачення міністр фінансів США.

Київ не має наміру визнавати боргом допомогу США, надану в період війни

"Українські посадовці кажуть, що були заскочені зненацька масштабом останніх вимог США і вважають політично неприйнятними деякі частини пропозиції Вашингтона щодо отримання прибутку з інфраструктури їхньої країни", - йдеться в матеріалі газети Financial Times (FT) від 5 квітня.

Зеленський тижнем раніше вкотре наголосив, що Україна не готова визнати надану останніми роками американську допомогу боргом.

26 березня депутат Верховної Ради України від фракції "Голосу" Ярослав Железняк, заявив, що отримав копію актуального проєкту угоди та, зокрема, вказав, що документ не містить "навіть натяку" на гарантії безпеки з боку США.

Водночас днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна працює над тим, щоб угода зі Сполученими Штатами про українські корисні копалини обопільно відповідала національним інтересам обох країн. Днем раніше неназваний представник українського уряду заявив агентству AFP, що українська влада має намір представити зустрічну пропозицію щодо цього договору до кінця поточного тижня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп 30 березня звинувачував Зеленського в намірі вийти з угоди щодо корисних копалин між Вашингтоном і Києвом. "Якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - застерігав тоді Трамп.