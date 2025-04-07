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Макрон представлятиме Європу на перемовинах з Путіним - ЗМІ

 


Президент Франції Еммануель Макрон має стати представником Європи на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним щодо миру у війні, яку Росія веде проти України. Саме на цьому наполягають деякі учасники "коаліції охочих", пише у п'ятницю, 4 квітня, британське видання The Telegraph. За даними видання, серед найімовірніших кандидатів на роль представника Європи під час перемовин з Путіним щодо України називалися Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Однак, журналісти The Telegraph роблять висновок, Стармер не планує проводити переговори з Путіним в межах зусиль Сполученого Королівства з підтримки оборони України. Натомість минулого місяця, після засідання Європейської Ради, Макрон заявив журналістам: "Я готовий поговорити з президентом Путіним, коли ми разом з президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами вважатимемо, що час настав".

Так само неназване джерело видання в Єлисейському палаці підтвердило, що Макрон готовий взяти на себе роль представника Європи в переговорах з Путіним, "коли настане слушний момент". Відповідаючи на запитання, чи настав час відновити контакти з російським президентом, представник Єлисейського палацу сказав The Telegraph: "Мабуть, ще ні".

Макрон постійно позиціював себе представником Європи в перемовинах з Кремлем

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон позиціював себе як представника Європи у відносинах з Путіним. Задля цього він залишив відкритими дипломатичні канали з Москвою довше, ніж будь-хто з найбільших європейських прихильників Києва, попри жорстку критику його дій, зазначає видання. Однак Макрон припинив будь-які прямі контакти з Кремлем, коли йому стало очевидно, що Путін не має наміру припиняти повномасштабне вторгнення в сусідню країну.

Нині президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є єдиним провідним західним лідером, який безпосередньо спілкувався з Путіним щодо контурів і механізмів угоди про припинення вогню.

Раніше цього тижня президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Великобританія і Франція мають взяти на себе ініціативу в будь-яких переговорах з Путіним. "Я особисто вважаю за краще, щоб це робили наші представники "коаліції охочих". Іншими словами, Франція або Великобританія", - сказав він. Утім, Париж і Лондон, хоч і вітають дипломатичні спроби Трампа припинити війну, але закликають до подальшого тиску на Путіна, щоб спонукати Москву сісти за стіл переговорів.

У Європі сподіваються, що Трампу увірветься терпець щодо Путіна

Водночас західні посадовці сподіваються, що Трампу врешті-решт увірветься терпець щодо російського лідера, та, як наслідок, він може вирішити значно посилити військову підтримку України. До інавгурації Трампа, єдиним провідним західним політиком, який вступав у прямі перемовини з Путіним, був нині уже виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який невдовзі залишить свою посаду. У листопаді 2024 року Шольц провів телефонні перемовини з Путіним, що викликало значну критику з боку офіційного Києва, а також багатьох країн Заходу.

Приміром, президент України Володимир Зеленський заявив тоді, що та розмова Шольца з Путіним може відчити "скриньку Пандори", надавши Путіну контакт з західним політикумом, якого той прагнув, і покласти край міжнародній ізоляції Путіна.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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