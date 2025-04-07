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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний у парі з євро, зміцнюється до фунта і дешевшає до єни

16:01 07.04.2025 |

Фінанси

 

Долар США стабільний у парі з євро, впевнено зміцнюється до фунта стерлінгів і дешевшає до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Долар залишається валютою "тихої гавані", навіть якщо він не поводився так в умовах загального відходу від ризиків на світових ринках останніми днями через побоювання глобальної торгової війни, зазначає валютний аналітик HSBC Пол Маккель.

За словами експерта, долар не завжди опиняється в негайному виграші при наростанні ознак фінансового стресу.

"Може знадобитися час для досягнення точки кипіння", - наводить слова експерта The Wall Street Journal.

Короткострокова реакція валют на зміну апетиту до ризику іноді затьмарюється іншими факторами, і ослаблення долара, яке відзначалося останніми днями, було пов'язане з побоюваннями погіршення перспектив економіки США, каже Маккель. Однак триваючий відхід інвесторів від ризику сприятиме відновленню долара, зазначає експерт.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл заявив у п'ятницю, що оголошені президентом США Дональдом Трампом торгові мита були "значно більшими, ніж очікувалося", і такими самими можуть виявитися їхні наслідки. Він зазначив, що Федрезерв не змінюватиме базової ставки, доки не отримає чіткішої картини наслідків мит.

Однак, судячи з ринку відсоткових свопів, трейдери вважають можливим п'ять знижень ставки ФРС по 25 базисних пунктів до кінця поточного року і не відкидають проведення американським ЦБ позачергового засідання для зменшення ставки наступного тижня, пише Bloomberg.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET у понеділок торгується на рівні $1,0966 порівняно з $1,0961 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,2826 проти $1,2896 на закриття попередньої сесії.

Курс долара в парі з єною знизилася під час торгів до 146,34 єни порівняно з 146,99 єни на закриття ринку в п'ятницю.

Курс американської валюти до офшорного юаня піднявся до 7,3207 юаня проти 7,2956 юаня за підсумками попередніх торгів. Трейдери очікують подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики китайським ЦБ на тлі великих мит, оголошених Трампом для товарів з КНР. Раніше Пекін давав зрозуміти, що може продовжити зниження ставок і нормативів резервування для банків, зазначає Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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