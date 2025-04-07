Фінансові новини
- |
- 07.04.25
- |
- 16:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабільний у парі з євро, зміцнюється до фунта і дешевшає до єни
16:01 07.04.2025 |
Долар США стабільний у парі з євро, впевнено зміцнюється до фунта стерлінгів і дешевшає до єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.
Долар залишається валютою "тихої гавані", навіть якщо він не поводився так в умовах загального відходу від ризиків на світових ринках останніми днями через побоювання глобальної торгової війни, зазначає валютний аналітик HSBC Пол Маккель.
За словами експерта, долар не завжди опиняється в негайному виграші при наростанні ознак фінансового стресу.
"Може знадобитися час для досягнення точки кипіння", - наводить слова експерта The Wall Street Journal.
Короткострокова реакція валют на зміну апетиту до ризику іноді затьмарюється іншими факторами, і ослаблення долара, яке відзначалося останніми днями, було пов'язане з побоюваннями погіршення перспектив економіки США, каже Маккель. Однак триваючий відхід інвесторів від ризику сприятиме відновленню долара, зазначає експерт.
Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл заявив у п'ятницю, що оголошені президентом США Дональдом Трампом торгові мита були "значно більшими, ніж очікувалося", і такими самими можуть виявитися їхні наслідки. Він зазначив, що Федрезерв не змінюватиме базової ставки, доки не отримає чіткішої картини наслідків мит.
Однак, судячи з ринку відсоткових свопів, трейдери вважають можливим п'ять знижень ставки ФРС по 25 базисних пунктів до кінця поточного року і не відкидають проведення американським ЦБ позачергового засідання для зменшення ставки наступного тижня, пише Bloomberg.
Пара євро/долар за даними на 14:55 EET у понеділок торгується на рівні $1,0966 порівняно з $1,0961 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта становить $1,2826 проти $1,2896 на закриття попередньої сесії.
Курс долара в парі з єною знизилася під час торгів до 146,34 єни порівняно з 146,99 єни на закриття ринку в п'ятницю.
Курс американської валюти до офшорного юаня піднявся до 7,3207 юаня проти 7,2956 юаня за підсумками попередніх торгів. Трейдери очікують подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики китайським ЦБ на тлі великих мит, оголошених Трампом для товарів з КНР. Раніше Пекін давав зрозуміти, що може продовжити зниження ставок і нормативів резервування для банків, зазначає Trading Economics.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
ТОП-НОВИНИ
|Макрон представлятиме Європу на перемовинах з Путіним - ЗМІ
|Україна відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо угоди про надра
|Глава мінфіну США розкритикував Зеленського та його оточення
|Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США - Президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
|Комісійні витрати страховиків України у 2024р. склали 29,1% від зібраних валових премій
|Долар США стабільний у парі з євро, зміцнюється до фунта і дешевшає до єни
|Валові премії страховиків України в євро за 2024 р. збільшились незначно, але зменшились порівняно з довоєнним рівнем
|Європейські ринки акцій різко знижуються, Stoxx Europe 600 на мінімумі з січня 2024 р.
|Біткоїн впав нижче 75 тисяч доларів: крипторинок втратив понад 12% капіталізації за добу
Бізнес
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg
|Amazon готується до запуску перших інтернет-супутників для конкуренції зі Starlink
|Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link
|Техніка Apple може подорожчати. NYT оцінив вплив нових мит Трампа
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік