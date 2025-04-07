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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1192 грн/$1
12:35 07.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 квітня 2025 року.
|Показник
|04.04.2025
|07.04.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|41.2354
|41.1192
|0.32
Данні: НБУ.Курс НБУ на 7 квітня- 41,1941 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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