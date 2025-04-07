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АНАЛІТИКА

Валові премії страховиків України в євро за 2024 р. збільшились незначно, але зменшились порівняно з довоєнним рівнем

15:56 07.04.2025 |

Страхування

 

Валові страхові премії, отримані страховиками України у 2024 році в євро склали EUR1,222 млрд (за середнім курсом НБУ), і збільшились незначно порівняно із 2023 роком, проте на EUR317 млн зменшились порівняно із довоєнним рівнем.

Про це повідомляється на сайті Ліги страхових організацій України в аналітичному матеріалі "Основні тенденції страхового ринку у 2024 році", основаному на інформації, оприлюдненій Національним банком України (НБУ).

Згідно з ним, валові страхові премії становили більше 53,1 млрд грн, більше ніж у довоєнному 2021 році на 3,37 млрд грн. Це найвищий показник за останні п'ять років. Частка ризикового страхування становила майже 90%, страхування життя - 10%. Номінально страховий ринок виріс на 12,9% порівняно із 2023 роком. Проте, це майже відповідає рівню інфляції - індекс споживчих цін сягнув 12% у грудні-2024 у річному вимірі.

У структурі валових премій транспортне та особисте страхування і надалі формують понад 80% премій з ризикового страхування (у тому числі КАСКО - 28%, ОСЦПВ - 21%, здоров'я - 19% та "Зелена картка" - 12%) та 92% виплат з ризикового страхування.

Продовжує також зростати частка основних видів страхування (ОСЦПВ, "Зелена картка", КАСКО та ДМС) сягнувши більше 72% (+7 в.п. до їх частки у минулому році).

Страхові виплати в гривни у 2024 році продовжив тенденцію до зростання до 20,86 млрд грн (+ 5,7 млрд грн за четвертий квартал 2024 року, + 4,0 млрд грн до аналогічного показника 2023 року). Середній рівень виплат становив 39,3% (2023 - 35,8%).

Частка топ-5 класів страхування за сумою валових страхових премій за результатами 2024 року становила більше 76%. На КАСКО прийшлось 25,10% загального обсягу зібраних премій, ОСЦПВ - 19,95%, здоров'я (медичне страхування) - 13,16%, "Зелена картка" - 10,41%, класичне накопичувальне страхування життя - 7,42%.

Частка топ-3 класів страхування становила 58,22%.

Згідно з інформацією, чистий фінансовий результат всіх страхових компаній у 2024 році становив 3,9 млрд грн (+1,6 млрд грн до аналогічного показника 2023 року).

Кількість страхових компаній за рік зменшилась (виключено з Державного реєстру) на 36 компаній, у тому числі на 10 компаній у четвертому кварталі. На кінець 2024 року зареєстровано 65 СК: 55 non-life СК та 10 СК life.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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