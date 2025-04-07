Україна відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо угоди про надра

Цього тижня Україна відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо нової угоди стосовно мінеральних ресурсів.

Про це агентству Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"Новий проєкт угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається", - сказала Свириденко в суботу під час поїздки на північ України.

До складу делегації з Києва увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

Тривалі переговори щодо угоди про надра вже напружили відносини між Києвом і Вашингтоном. Обидві сторони готувалися підписати рамкову угоду в лютому, але план був зірваний після суперечливої ​​зустрічі в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Дж. Д. Венсом і президентом України Володимиром Зеленським.

Після того, як деякі українські законодавці оприлюднили новий проєкт, критики визначили його як спробу позбавити Київ контролю над власними природними ресурсами та інфраструктурою. Згідно з документом, новий проєкт включає не тільки рідкісноземельні мінерали, але й газ і нафту.

В Україні є значні поклади понад 20 корисних копалин, які США вважають стратегічно важливими, включно з титаном, який використовується для виготовлення крил літаків, літієм, ключовим для кількох батарейних технологій, і ураном, який використовується в ядерній енергетиці.

Незрозуміло, чому США вирішили обійти підписання рамкової угоди й натомість просунулися з більш комплексним проєктом домовленостей, які, ймовірно, потребуватимуть ратифікації українським парламентом, пише Associated Press. Проте українські чиновники обережно коментують зміст проєкту, підкреслюючи, що наразі він відображає позицію лише однієї сторони. «Те, що ми маємо зараз, - це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США», - сказала Свириденко.

«Це не остаточна версія і це не спільна позиція», - додала міністерка економіки. За її словами, зараз завдання України - зібрати технічну групу для переговорів, визначити її червоні лінії та основні принципи та вже наступного тижня відправити делегацію до Вашингтона для технічних переговорів.