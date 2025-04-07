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АНАЛІТИКА

Комісійні витрати страховиків України у 2024р. склали 29,1% від зібраних валових премій

16:04 07.04.2025 |

Страхування

 

Комісійна винагорода та інші аквізаційні витрати страхових компаній України за 2024 рік становили 15,4 млрд грн, що у середньому становить 29,1% від суми валових страхових премій.

Про це повідомляється на сайті Ліги страхових організацій України в аналітичному матеріалі "Основні тенденції страхового ринку у 2024 році", основаному на інформації, оприлюдненій Національним банком України (НБУ).

Згідно з ним, за окремими класами страхування non-life ця частка перевищувала 40%.

Так на агентську мережу доводиться 59,8% витрат страховиків на комісійні винагороди, на банки - 14,3%, прямі продажі СК - 12,9%, брокери - 5,2%, онлайн агрегатори - 4,3%, автосалони - 2,6%.

Частка валових страхових премій що надійшли від страхувальників-резидентів у 2024 році становила 98,35%, нерезидентів - 1,35%.

Від фізичних осіб поступило 62,18% премій, юридичні особи та ФОП - 37,25%, перестрахувальники - 0,57%.

Частка премій, переданих у перестрахування, залишалася низькою - всього 8,5% від обсягу валових премій (4,5 млрд грн). Проте, за окремими класами страхування ця частка була значно вищою (зокрема, страхування майна - 25,5%, "Зелена картка" - 21,0%, відповідальність - 20,4%).

В інформації також підкреслюється, що на внутрішньому ринку залишалась менше десятої частини перестрахових премій. Частка же таких премій, переданих у перестрахування нерезидентам, у середньому становила 88% від загальної їх суми.

Кількість страхових компаній за рік зменшилась (виключено з Державного реєстру) на 36 компаній, у тому числі на 10 компаній у четвертому кварталі. На кінець 2024 року зареєстровано 65 СК: 55 non-life СК та 10 СК life.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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