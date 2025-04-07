Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Біткоїн впав нижче 75 тисяч доларів: крипторинок втратив понад 12% капіталізації за добу

12:44 07.04.2025 |

Фінанси

 
Криптовалютний ринок стрімко знизився на тлі запровадження тарифної політики президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок біткоїн (BTC) впав до позначки нижче 75 000 дол уперше з 7 листопада, втративши 5,3%. Загальна капіталізація крипторинку скоротилася на 12,8% - до 2,47 трлн дол, повернувшись до рівня початку листопада, коли Трамп здобув перемогу на виборах.

Особливо постраждав Ethereum (ETH), який знизився до мінімуму з березня 2023 року. Інвестори масово розпродавали активи, реагуючи на нестабільність глобальних ринків.

Згідно з Coinglass, за добу було ліквідовано ставок на зростання криптовалют на суму понад 868 млн дол - це найбільше за останні шість тижнів.

На біржі Deribit зафіксували зростання відкритого інтересу до опціонів пут із ціною виконання 70 000 дол, що вказує на запит інвесторів на подальший захист від просідання ринку.

Падіння біткоїна та ефіру посилило побоювання, що криптоактиви залишаються тісно прив'язаними до традиційних фондових індексів, зокрема Nasdaq 100.

Індекс GMCI 30, що відстежує дані про ціни 30 найбільших цифрових активів, за добу втратив 12,45%, а з початку року - 36,86%. За даними видання, причиною зниження могли стати нові торгові тарифи, оголошені Трампом 2 квітня 2025 року.

За перші два дні після анонсу мит втрати на фондовому ринку США перевищили $5,4 трлн, індекс S&P 500 досяг 11-місячного мінімуму, а Nasdaq 100 увійшов у "ведмежу" зону.

Після оголошення тарифів на імпорт ринок криптоактивів продемонстрував стриману реакцію, зумівши втриматися у межах $83 000. Але напередодні нового тижня цей сектор почав здавати позиції.


Біткоїн впав нижче 75 тисяч доларів: крипторинок втратив понад 12% капіталізації за добу
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,1485
 0,36
EUR
 1
 45,5524
  0,3007
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7082  0,24 0,58 41,3846  0,11 0,26
EUR 44,8600  0,29 0,65 45,7196  0,42 0,91

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,11 0,27 41,1150  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес