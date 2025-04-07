Біткоїн впав нижче 75 тисяч доларів: крипторинок втратив понад 12% капіталізації за добу

Криптовалютний ринок стрімко знизився на тлі запровадження тарифної політики президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок біткоїн (BTC) впав до позначки нижче 75 000 дол уперше з 7 листопада, втративши 5,3%. Загальна капіталізація крипторинку скоротилася на 12,8% - до 2,47 трлн дол, повернувшись до рівня початку листопада, коли Трамп здобув перемогу на виборах.

Особливо постраждав Ethereum (ETH), який знизився до мінімуму з березня 2023 року. Інвестори масово розпродавали активи, реагуючи на нестабільність глобальних ринків.

Згідно з Coinglass, за добу було ліквідовано ставок на зростання криптовалют на суму понад 868 млн дол - це найбільше за останні шість тижнів.

На біржі Deribit зафіксували зростання відкритого інтересу до опціонів пут із ціною виконання 70 000 дол, що вказує на запит інвесторів на подальший захист від просідання ринку.

Падіння біткоїна та ефіру посилило побоювання, що криптоактиви залишаються тісно прив'язаними до традиційних фондових індексів, зокрема Nasdaq 100.

Індекс GMCI 30, що відстежує дані про ціни 30 найбільших цифрових активів, за добу втратив 12,45%, а з початку року - 36,86%. За даними видання, причиною зниження могли стати нові торгові тарифи, оголошені Трампом 2 квітня 2025 року.

За перші два дні після анонсу мит втрати на фондовому ринку США перевищили $5,4 трлн, індекс S&P 500 досяг 11-місячного мінімуму, а Nasdaq 100 увійшов у "ведмежу" зону.

Після оголошення тарифів на імпорт ринок криптоактивів продемонстрував стриману реакцію, зумівши втриматися у межах $83 000. Але напередодні нового тижня цей сектор почав здавати позиції.



